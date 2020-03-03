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График проведения ЦТ в 2020 году

03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Министерство образования утвердило график централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.

 

График проведения ЦТ в 2020 году
Фото Михаила Левцова

 

Первое тестирование назначено на 13 июня — абитуриенты будут сдавать белорусский язык, а последним станет ЦТ по всемирной истории – 4 июля.

 

График проведения ЦТ в 2020 году


 
 
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  Министерство образования утвердило график централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.     Первое тестирование назначено на 13 июня —...
 
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