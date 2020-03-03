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Экскурсию на шоколадную фабрику устроили для женщин-послов в Беларуси

03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычный праздничный прием в преддверии 8 марта устроила супруга министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей. В Беларуси женщинам-послам устроили экскурсию на шоколадную фабрику, сообщает «МИР 24».

Форма одежды заводская. Женщин провели по цехам и показали, как готовится белорусский шоколад. Подобную экскурсию уже проводили 6 лет назад. Однако с тех пор поменялся и состав дипломатического корпуса, и сама фабрика. Здесь прошла модернизация, и появились новые линейки сладостей. Все самое вкусное гости смогли попробовать на дегустации.

«Запах какао и вкус шоколада очень объединяют и рушат все барьеры. Это было проверено. И мы решили, что нужно еще раз познакомить с производством. Тем более, что фабрика претерпела невероятные изменения. Здесь провели ремонт. И, конечно, появилось больше возможностей встречаться в таком большом составе», – сказала Вера Полякова-Макей.

Фабрика производит до 30 тысяч тонн сладостей в год и поставляет свою продукцию в 19 стран мира.



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Важных гостей провели по цехам и показали, как готовится белорусский шоколад.
 
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