Беларусь узнала соперников по футбольной Лиге наций

Источник материала: Tut.by

Соперниками сборной Беларуси в лиге «С» футбольной Лиги наций будут команды Албании, Литвы и Казахстана.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Победитель группы пробьется в лигу «В», а худшая команда вынуждена будет сражаться за сохранение места в лиге «С».

Составы остальных групп.

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.

Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.

Отметим, что в этот раз напрямую путевка из лиги «С» на чемпионат мира разыгрываться не будет.

Групповой этап пройдет с начала сентября по середину ноября в шесть туров.