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Беларусь узнала соперников по футбольной Лиге наций
Источник материала: Tut.by
Соперниками сборной Беларуси в лиге «С» футбольной Лиги наций будут команды Албании, Литвы и Казахстана.
Победитель группы пробьется в лигу «В», а худшая команда вынуждена будет сражаться за сохранение места в лиге «С».
Составы остальных групп.
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия.
Группа 3: Молдова, Словения, Косово, Греция.
Отметим, что в этот раз напрямую путевка из лиги «С» на чемпионат мира разыгрываться не будет.
Групповой этап пройдет с начала сентября по середину ноября в шесть туров.
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Соперниками сборной Беларуси в лиге «С» футбольной Лиги наций будут команды Албании, Литвы и Казахстана.
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