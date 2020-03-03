|
Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автовокзал «Восточный» после четырёхлетнего перерыва начнёт принимать пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Открытие планируется уже 6 марта. Большой ремонт здесь не требовался, так как здание было законсервировано и кое-где сделали лишь косметические работы.
Вокзал будет задействован только на треть: это первый этаж административного здания и три электронных табло. Сюда будут прибывать междугородние и международные автобусы могилевского направления и городские, которые курсируют в Сосны, Сокол, а также в Стайки. Пассажирам такая новость понравилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Автовокзал «Восточный» после четырёхлетнего перерыва начнёт принимать пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)