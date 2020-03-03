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Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта

03.03.2020 20:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автовокзал «Восточный» после четырёхлетнего перерыва начнёт принимать пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытие планируется уже 6 марта. Большой ремонт здесь не требовался, так как здание было законсервировано и кое-где сделали лишь косметические работы.

Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта

Вокзал будет задействован только на треть: это первый этаж административного здания и три электронных табло. Сюда будут прибывать междугородние и международные автобусы могилевского направления и городские, которые курсируют в Сосны, Сокол, а также в Стайки. Пассажирам такая новость понравилась.

Что они думают – смотрите в видеоматериале 

Автовокзал «Восточный» снова начнёт работу с 6 марта

Люди в материале: Елена Козлова

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Автовокзал «Восточный» после четырёхлетнего перерыва начнёт принимать пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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Единство
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