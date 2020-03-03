В Минск прибыло подразделение британской морской пехоты. Что это означает?

inosmi.ru На совместные учения с белорусской армией в Минск прибыло подразделение британской морской пехоты. Автор называет это четким сигналом, адресованным Москве, которая усилила давление на Минск. А еще это демонстративный жест Лукашенко. Белорусы будут использовать полигон, который был задействован в 2017 году на учениях с россиянами, пишет





В Беларусь на совместные учения с белорусской армией, которые продлятся две недели, прибыло подразделение британской морской пехоты. Британцы проведут тренировки на полигоне «Лосвидо» с 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой. Что это означает?









Факт прибытия на белорусскую территорию, пусть даже на учения, военных из страны-члена НАТО можно назвать беспрецедентным. Это четкий сигнал, адресованный Москве. В последнее время Россия усилила давление на Александра Лукашенко, стараясь склонить его к далеко идущим уступкам, которые фактически привели бы к ликвидации белорусского суверенитета.





Начинающиеся маневры — это политическая демонстрация, о чем свидетельствует то, как британцы добирались в Беларусь. Они не воспользовались международным аэропортом в Витебске , куда несколько раз прилетали, например, польские правительственные делегации, направлявшиеся в Смоленск и Катынь, а высадились средь бела дня в Минске. Британский военный самолет приблизился, насколько это было возможно, к пассажирскому терминалу, чтобы журналисты могли сделать фото- и видеорепортажи.





Наш портал поинтересовался у белорусского аналитика Дениса Мельянцева, почему военные решили прибыть в воздушный порт, который находится в нескольких сотнях километров от места проведения учений. Тот объяснил, что речь идет о соблюдении закона, согласно которому иностранцам не требуется иметь визу, только если они пересекают границу в аэропорту Минска.





С одной стороны, все действительно так, но с другой — операция очевидным образом подтверждает тезис, что это демонстративный жест в адрес Москвы. Визы британским морпехам могло без проблем оформить белорусское посольство в Лондоне, но посадка в Минске, в отличие от посадки в Витебске, позволила придать всему событию соответствующий резонанс.









Не менее демонстративной выглядит тема учений. Как сообщает министерство обороны Белоруссии, отрабатываться на них будет «подготовка к участию в миротворческой деятельности ООН». В заявлении британского оборонного ведомства ни о миротворцах, ни об ООН не говорится, однако, ни слова. В этом контексте следует напомнить, что в сценариях большинства маневров, которые устраивает Россия, обычно тоже идет речь о «миротворческих операциях». Несколько лет назад россияне и китайцы проводили совместные учения, направленные на совершенствование таких акций, хотя участие в них бомбардировщиков и десанта заставляло задуматься о том, соответствует ли реальная цель заявленной.





Другая любопытная деталь — это использование полигона, на котором всего три года назад проводились российско-белорусские учения «Запад — 2017». В их ходе отрабатывались действия при столкновении с условным противником, который (конечно, совершенно случайно) ассоциировался у всех с НАТО.



