|
Коронавирус в Беларуси: подтвержден 4-й случай заражения
Источник материала: БДГ
Один из тестов, выполненных гражданину Беларуси, который контактировал с инфицированным, показал РНК коронавируса.
Об этом
На сегодняшний момент в стране подтверждено 4 случая инфицирования. Еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.
С начала работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.
Новый вирус впервые
Заражение коронавирусом
В Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
Накануне
В Минздраве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из тестов, выполненных гражданину Беларуси, который контактировал с инфицированным, показал РНК коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)