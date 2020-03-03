Коронавирус в Беларуси: подтвержден 4-й случай заражения

Один из тестов, выполненных гражданину Беларуси, который контактировал с инфицированным, показал РНК коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На сегодняшний момент в стране подтверждено 4 случая инфицирования. Еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.

С начала работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Заражение коронавирусом было обнаружено у сотрудницы Витебского мехового комбината. Теперь она находится в больнице в отдельном боксе.

В Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

стало известно , что лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже. Накануне, что лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже.