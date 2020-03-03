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Коронавирус в Беларуси: подтвержден 4-й случай заражения

03.03.2020 20:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Один из тестов, выполненных гражданину Беларуси, который контактировал с инфицированным, показал РНК коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На сегодняшний момент в стране подтверждено 4 случая инфицирования. Еще 2 теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования рекомендованными ВОЗ.

С начала работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тысяч тестов.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Заражение коронавирусом было обнаружено у сотрудницы Витебского мехового комбината. Теперь она находится в больнице в отдельном боксе.

В Китае уже почти три месяца свирепствует коронавирус, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию международной чрезвычайной ситуацией.

Накануне стало известно, что лекарственные препараты, способные помочь тем, кто заражен коронавирусом, могут быть созданы к лету или к концу года. Вакцина появится позже.
 
В Минздраве рассказали, кому и где нужно сдать анализ на коронавирус.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из тестов, выполненных гражданину Беларуси, который контактировал с инфицированным, показал РНК коронавируса.
 
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