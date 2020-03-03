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Лукашенко: Беларусь продолжит закупать нефть в России

03.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продолжит покупать нефть у России, но монополии на сырье быть не должно, уверен президент Александр Лукашенко.

«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. И не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа Бога такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик», – сказал глава государства.

Правительству президент поручил искать новых возможных поставщиков углеводородов.

«Около 40%-50% мы будем по-прежнему покупать нефть в России. Ну если Россия захочет. Когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% мы можем покупать с портов Балтики и с Одессы. И это будет три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться. Есть вопросы по проработке поставок. Я имею в виду трубы нет, железнодорожным транспортом возим из балтийских портов, а надо по трубе. Ну, так это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые нас бы устроили бы, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам. Очень были серьезные были намерения со стороны Соединенных Штатов Америки помочь нам с инфраструктурой и поставкой нефти», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера, который будет курировать работу нефтехимической отрасли. Игоря Ляшенко на этом посту сменил Юрий Назаров. До своего назначения он возглавлял концерн «Беллесбумпром».



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Но монополии на сырье быть не должно, уверен президент
 
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