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О мониторинге субъектов хозяйствования

04.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Комитетом госконтроля Минской области проведен мониторинг субъектов хозяйствования, которым по решению райисполкомов выделялись земельные участки для разработки внутрихозяйственных карьеров.
Установлено, что более 20 % землепользователей в различные периоды 2016 — 2019 гг. не исчисляли и не уплачивали в бюджет налог за добычу (изъятие) природных ресурсов (строительного песка, песчано-гравийной смеси). Подобные нарушения зафиксированы на территории 16 из 22 районов Минской области (Березинский, Борисовский, Вилей-ский, Воложинский, Дзержинский, Клецкий, Крупский, Любанский, Минский, Молодечненский, Несвижский, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Червенский).
Рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены 54 субъектам хозяйствования области. Сумма налогов и пеней, уплаченных субъектами предпринимательской деятельности по результатам мониторинга, на данном этапе — порядка 50 тыс. рублей.
Управление контроля за работой агропромышленного
и природоохранного комплексов КГК Минской области.


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Комитетом госконтроля Минской области проведен мониторинг субъектов хозяйствования, которым по решению райисполкомов выделялись земельные участки для...
 
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