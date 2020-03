Азаренко провалила первый матч за полгода, проиграв словенке Зиданшек в Монтеррее

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко проиграла словенке Тамаре Зиданшек в первом раунде турнира в Монтеррее (призовой фонд 251,75 тыс. долларов) — 2:6, 2:6. В своем первом матче за полгода Азаренко действовала недостаточно остро и допустила много неточностей. И хоть ее игру можно назвать осмысленной и структурированной, ногами она не выдержала темп матча.

В первом гейме первого сета Виктория Азаренко (56 WTA) принимала подачу Тамары Зиданшек (71 WTA) и чередовала удары в аут и в сетку с удачными действиями вроде обводящих ударов и комбинаций с выходом к сетке. У Вики даже был брейк-пойнт, однако извлечь из этого пользу она не сумела. В четвертом гейме на втором брейк-пойнте у соперницы Азаренко сорвала удар в розыгрыше, чем поставила себя в незавидное положение, — 1:3.

Несколько грубых ошибок Азаренко в шестом гейме, когда белоруска имела проблемы с вводом мяча в игру и точностью ударов в розыгрышах, привели к еще одному брейку для Зиданшек — 1:5. В следующем гейме Вика нейтрализовала сетбол и на брейк-пойнте остро приняла подачу Тамары — 2:5. Затем Зиданшек заработала двойной сетбол, после чего Азаренко допустила двойную ошибку — 2:6.