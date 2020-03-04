Азаренко провалила первый матч за полгода, проиграв словенке Зиданшек в Монтеррее

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко проиграла словенке Тамаре Зиданшек в первом раунде турнира в Монтеррее (призовой фонд 251,75 тыс. долларов) — 2:6, 2:6. В своем первом матче за полгода Азаренко действовала недостаточно остро и допустила много неточностей. И хоть ее игру можно назвать осмысленной и структурированной, ногами она не выдержала темп матча.



В 2019 году в финале турнира в Монтеррее Виктория Азаренко почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги и в начале второго сета объявила о решении прекратить борьбу из-за повреждения. Во время церемонии награждения белоруска плакала, на что зрители отреагировали овациями и скандированием ее имени: «Вика! Вика! Вика!» Фото: Reuters

В первом гейме первого сета Виктория Азаренко (56 WTA) принимала подачу Тамары Зиданшек (71 WTA) и чередовала удары в аут и в сетку с удачными действиями вроде обводящих ударов и комбинаций с выходом к сетке. У Вики даже был брейк-пойнт, однако извлечь из этого пользу она не сумела. В четвертом гейме на втором брейк-пойнте у соперницы Азаренко сорвала удар в розыгрыше, чем поставила себя в незавидное положение, — 1:3.

Несколько грубых ошибок Азаренко в шестом гейме, когда белоруска имела проблемы с вводом мяча в игру и точностью ударов в розыгрышах, привели к еще одному брейку для Зиданшек — 1:5. В следующем гейме Вика нейтрализовала сетбол и на брейк-пойнте остро приняла подачу Тамары — 2:5. Затем Зиданшек заработала двойной сетбол, после чего Азаренко допустила двойную ошибку — 2:6.

Два стартовых гейма второй партии Зиданшек взяла «под ноль», и лишь десятое очко с начала игрового отрезка осталось за Азаренко. Она выкрикнула «Come on», но развить успех не сумела — 0:3. Далее Вика выиграла гейм на подаче. Она пыталась завести себя на борьбу и вместе с тем «включить» в игру ноги. Выиграла еще один гейм на подаче, причем несколько раз пробила на вылет в розыгрышах, — 2:4.

Впрочем, в восьмом гейме Зиданшек добралась до матчболов. Имея два матчбола в активе, уже на первом Тамара забила в перестрелке у сетки.