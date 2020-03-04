ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко провалила первый матч за полгода, проиграв словенке Зиданшек в Монтеррее

04.03.2020 02:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко проиграла словенке Тамаре Зиданшек в первом раунде турнира в Монтеррее (призовой фонд 251,75 тыс. долларов) — 2:6, 2:6. В своем первом матче за полгода Азаренко действовала недостаточно остро и допустила много неточностей. И хоть ее игру можно назвать осмысленной и структурированной, ногами она не выдержала темп матча.


В 2019 году в финале турнира в Монтеррее Виктория Азаренко почувствовала боль в икроножной мышце правой ноги и в начале второго сета объявила о решении прекратить борьбу из-за повреждения. Во время церемонии награждения белоруска плакала, на что зрители отреагировали овациями и скандированием ее имени: «Вика! Вика! Вика!» Фото: Reuters

В первом гейме первого сета Виктория Азаренко (56 WTA) принимала подачу Тамары Зиданшек (71 WTA) и чередовала удары в аут и в сетку с удачными действиями вроде обводящих ударов и комбинаций с выходом к сетке. У Вики даже был брейк-пойнт, однако извлечь из этого пользу она не сумела. В четвертом гейме на втором брейк-пойнте у соперницы Азаренко сорвала удар в розыгрыше, чем поставила себя в незавидное положение, — 1:3.

Несколько грубых ошибок Азаренко в шестом гейме, когда белоруска имела проблемы с вводом мяча в игру и точностью ударов в розыгрышах, привели к еще одному брейку для Зиданшек — 1:5. В следующем гейме Вика нейтрализовала сетбол и на брейк-пойнте остро приняла подачу Тамары — 2:5. Затем Зиданшек заработала двойной сетбол, после чего Азаренко допустила двойную ошибку — 2:6.

Два стартовых гейма второй партии Зиданшек взяла «под ноль», и лишь десятое очко с начала игрового отрезка осталось за Азаренко. Она выкрикнула «Come on», но развить успех не сумела — 0:3. Далее Вика выиграла гейм на подаче. Она пыталась завести себя на борьбу и вместе с тем «включить» в игру ноги. Выиграла еще один гейм на подаче, причем несколько раз пробила на вылет в розыгрышах, — 2:4.

Впрочем, в восьмом гейме Зиданшек добралась до матчболов. Имея два матчбола в активе, уже на первом Тамара забила в перестрелке у сетки.

Новости дня
Новости разные
 
Велогонщик сборной России заразился коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика