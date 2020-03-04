Источник материала: Новости Волковыска

Исследователи из Ньюкаслского университета Великобритании сделали важное открытие о природе гена RBMXL2, который уже был известен науке.

Специалисты установили, что именно этот ген ответствен за бесплодие у мужчин.

"Ген RBMXL2 может играть критическую роль для бесплодных мужчин. Этот ген присутствует только у людей и млекопитающих мужского пола, и его дисфункция препятствует образованию сперматозоидов", - сообщается в пресс-релизе, которое передает издание.

Ученые признают, что, несмотря на свою распространенность, мужское бесплодие все еще плохо изучено и во многом остается загадкой для врачей. Ген RBMXL2 был обнаружен в Y-хромосоме, которую всегда было очень трудно исследовать. В этот раз специалистами была проведена серия экспериментов на мышах с активизированным геном RBMXL2.

В ходе своего расследования ученые обнаружили, что включение гена RBMXL2 блокировало экспрессию других генов, вследствие чего сперматозоиды не получали возможности нормально развиваться и оплодотворять яйцеклетку. Авторы проекта полагают, что то же самое происходит в организме мужчин – "проснувшийся" ген RBMXL2 делает их бесплодными.

"Данный ген известен уже более 20 лет, но его роль в развитии бесплодия мы смогли уточнить лишь сейчас, и это настоящий прорыв. Бесплодие влияет не только на репродуктивную функцию, оно негативно сказывается на психическом здоровье мужчин, снижает их самооценку и может приводить к тяжелым депрессиям", - отметили научные специалисты.

Также, ранее сообщалось, что исследователи из Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH) обнаружили новую потенциальную супербактерию Mycoplasma genitalium (M. genitalium), которая в течение 10 лет может стать устойчивой к любым видам антибиотиков.

По словам ученых, эта бактерия обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем и передается от человека к человеку половым путем. Она может провоцировать воспаления уретры, матки, фаллопиевых труб, а инфекции, вызванные ей, могут привести к бесплодию.