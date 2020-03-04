Актуальные вакансии: кому обещают от 700 руб. и выше в Ганцевичах?

На сайте Общереспубликанского банка вакансий на данный момент опубликовано более ста вакансий с различной заработной платой. Устроиться на работу есть возможность как в самом городе (более 60 вакансий), так и в районе (более 30 вакансий).
Ниже представлена таблица, исходя из которой вы можете узнать, какие специалисты с заработной платой от 700 руб. сейчас требуются предприятиям города.
|Вакантная должность
|Место работы
|Заработная плата
|Электрогазосварщик
|Ганцевичское райпо
|от 700,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 700,00 руб.
|Машинист бульдозера
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 700,00 руб.
|Машинист экскаватора
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 800,00 руб.
|Специалист
|Ганцевичское отделение Департамента охраны
|от 805,96 руб.
|Специалист
|Ганцевичское отделение Департамента охраны
|от 821,36 руб.
Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района. Из всех мы отобрали те, где специалист сможет получать от 700 руб.
|Вакантная должность
|Место работы
|Заработная плата
|Главный энергетик
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Зоотехник
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Ветеринарный врач
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Главный бухгалтер
|ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Огаревичский с/с, Большие Круговичи)
|от 700,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча)
|от 700,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино)
|от 750,00 руб.
|Оператор машинного доения
|ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча)
|от 800,00 руб.
С другими актуальными вакансиями можете ознакомиться на сайте Общереспубликанского банка вакансий.
Подготовила Дарья ЗАНЬКО
по материалам