Актуальные вакансии: кому обещают от 700 руб. и выше в Ганцевичах?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На сайте Общереспубликанского банка вакансий на данный момент опубликовано более ста вакансий с различной заработной платой. Устроиться на работу есть возможность как в самом городе (более 60 вакансий), так и в районе (более 30 вакансий).

Ниже представлена таблица, исходя из которой вы можете узнать, какие специалисты с заработной платой от 700 руб. сейчас требуются предприятиям города.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Электрогазосварщик Ганцевичское райпо от 700,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Машинист бульдозера УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Машинист экскаватора УП «Ганцевичское ПМС» от 800,00 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 805,96 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 821,36 руб.

Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района. Из всех мы отобрали те, где специалист сможет получать от 700 руб.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Главный энергетик ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Зоотехник ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Ветеринарный врач ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Главный бухгалтер ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Огаревичский с/с, Большие Круговичи) от 700,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча) от 700,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино) от 750,00 руб. Оператор машинного доения ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча) от 800,00 руб.

С другими актуальными вакансиями можете ознакомиться на сайте Общереспубликанского банка вакансий.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

по материалам Общереспубликанского банка вакансий

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