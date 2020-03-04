Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси с 1 марта 2020-го сократилось пособие на погребение, сообщили в Фонде социальной защиты населения.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. А в случае длительного розыска умершего – не позднее шести месяцев со дня захоронения. На выплату пособий на погребение расходуется около 3% от всех расходов ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий.

Сколько выплатят родным покойного в 2020 году

Пособие на погребение равняется средней зарплате по стране по состоянию на позапрошлый месяц. Таким образом, учитывая январское падение средних зарплат до 1118,1 рубля, аналогичным образом снизилось и пособие.

По сравнению с февралем пособие стало меньше на 120,6 рубля.

В случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.

Привязаны к средним зарплатам и некоторые другие выплаты, в том числе пособия на детей до трех лет. Однако пересматриваются они лишь два раза в год.