Источник материала: Новости Волковыска

Александр Лукашенко подписал указ №84 «Об акцизах на автомобильное топливо», сообщает пресс-служба президента.

Документ в 4 раза повышает ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Повышенные ставки действуют с 1 марта.

Вместе с тем для беларусских НПЗ к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25.

"Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее в концерне "Белнефтехим" сообщили, что Беларусь предложила российским компаниям, которые владеют автозаправочными станциями в республике, давальческую схему поставок нефтепродуктов на АЗС. Суть ее в том, что компании будут отправлять нефть на переработку на два белорусских НПЗ, а полученное затем топливо поступит на дочерние АЗС.