Источник материала: Новости Волковыска

Во вторник, 3 марта 2020-го, еще один из тестов, проведенных в республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, оказался положительным.

Он был сделан белорусу, который сейчас находится в изоляции для медицинского наблюдения из-за тесного контакта с одним из пациентов, инфицированных коронавирусом.

Еще два теста пациентов, которые относятся к группе контактов 1-го уровня, показывают предварительно положительные результаты. На данный момент проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ. Окончательные результаты будут известны позже.

Сколько в Беларуси зараженных коронавирусом на 3 марта

Это уже 4-й случай заражения в Беларуси. Еще вчера, 2 марта, заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова говорила, что в Беларуси всего три пациента больны коронавирусом.

Двое из них сейчас находятся в минской инфекционной больнице. Третий пациент с коронавирусом находится в витебской инфекционной больнице. Где сейчас четвертый зараженный – пока неизвестно.

Сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Предполагается, что пациенты были изолированы еще до момента, когда вирус начал выделяться из организма и не смог передаться другим.

Всего лаборатория РНПЦ провела более 5000 тестов на коронавирус.