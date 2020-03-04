ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

04.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, которое размещено на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

В частности, поправки ожидают законы по вопросам применения социальных нормативов. «Предлагается, начиная с 2021 года, перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения республики. В частности, предлагается отменить минимальный потребительский бюджет и устанавливать выплаты, иные обязательства государства, а также критерии предоставления отдельных видов государственной помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп», — говорится в обосновании.

В случае отмены минимального потребительского бюджета потребуется внесение изменений в нормативные правовые акты, в которых применяется данный социальный норматив.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вот увидите: согласие мужа на аборт станет обязательным». Мнение о предабортном консультировании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика