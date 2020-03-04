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В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай заражения коронавирусом

04.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

 

В Беларуси лабораторно подтвержден 4-й случай заражения коронавирусом
Фото из архива Министерства здравоохранения

 

«В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Сегодня еще один из тестов гражданина Беларуси, изолированного для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса», — сказали в пресс-службе.

Таким образом подтверждено четыре случая инфицирования. Еще два теста пациентов, относящихся к контактам первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все находящиеся под наблюдением чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

 

Контакты первого уровня — тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем инфекции. Таких людей изолируют, и они проходят лабораторное обследование.

 

«Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них», — обратили внимание в пресс-службе.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.

 

БЕЛТА


 
 
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  В Беларуси лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.     «В Республиканском...
 
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