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Беларусь готова к эксплуатации АЭС — МАГАТЭ

04.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Беларусь готова к эксплуатации АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Беларусь готова к эксплуатации АЭС — МАГАТЭ

Миссия Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3) начала работу в Беларуси 24 февраля. Завтра будут подведены ее первые итоги. «Страна готова к эксплуатации атомной электростанции, и атомная электростанция неплохая. Беларусь очень много сделала для безопасного строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. А когда включить блок или начать загрузку свежего топлива — страна сама принимает решение», — сказал Михаил Чудаков.

Замгендиректора МАГАТЭ заявил, что первый энергоблок БелАЭС превзошел его ожидания. «Все постфукусимские мероприятия уже внедрены и учтены, блоки будут работать надежно, долго. Проектный срок — 60 лет, я уверен, он будет продлен до 100 лет», — добавил он.

Михаил Чудаков подчеркнул, что миссии МАГАТЭ не обязательны, страна сама приглашает экспертов. «Беларусь обладает научной, экспериментальной, теоретической базой, в стране есть ядерная инфраструктура. Мы просто даем рекомендации исходя из лучшего мирового опыта, как и что можно улучшить перед пуском атомной электростанции, чтобы гарантировать ее многолетнюю, безопасную и надежную эксплуатацию», — отметил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

Белта

 
 
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Беларусь готова к эксплуатации АЭС. Об этом заявил заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил...
 
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