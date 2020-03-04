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Впервые без БАТЭ! Сегодня брестское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок
Источник материала: Tut.by
4 марта в 19.30 в Минске будет разыгран первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. За Суперкубок Беларуси сразятся прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». Впервые с момента появления Суперкубка в 2010 году в этом матче не сыграет БАТЭ.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн встречи, которая пройдет при аншлаге, несмотря на будний день.
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Как изменились команды в межсезонье
Динамовцы, пережившие косметический ремонт, будут отстаивать трофей с командой, которая претерпела более значительные изменения.
У обеих коллективов сменились тренеры. Так, «Динамо» возглавил «антикризисный» Сергей Ковальчук, который уже тренировал дружину в тяжелые годы безденежья. На капитанский мостик «Шахтера» взошел украинский специалист Юрий Вернидуб, творивший чудеса в Украине и Европе со скромной «Зарей».
Из Бреста в Солигорск перебрался
Пришлись ко двору грузинский форвард Лаша Шиндагоридзе и
Но «Шахтер»
Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он защищает цвета тульского «Арсенала».
Впрочем, эти потери не пугают украинского специалиста. Во всех интервью он нахваливает свою новую команду и рассыпается в комплиментах в адрес игроков.
В Бресте также точечно усиливались и закрывали проблемные места, сохранив при этом «золотой» костяк команды.
Игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
Правда, покинул клуб
Также вызывает вопрос и вратарская линия. Потерю Гутора в команде попытались сгладить похвалой в адрес молодого Павла Павлюченко, но на всякий случай подстраховались подписанием опытного Сергея Игнатовича.
Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2010 года. Семь раз трофей забирал БАТЭ, один раз «Гомель» и дважды брестское «Динамо».
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4 марта в 19.30 в Минске будет разыгран первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. За Суперкубок Беларуси сразятся прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и...
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