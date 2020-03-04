Впервые без БАТЭ! Сегодня брестское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок

Источник материала: Tut.by

4 марта в 19.30 в Минске будет разыгран первый футбольный трофей в сезоне 2020 года. За Суперкубок Беларуси сразятся прошлогодний чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер». Впервые с момента появления Суперкубка в 2010 году в этом матче не сыграет БАТЭ.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн встречи, которая пройдет при аншлаге, несмотря на будний день.



Два года Брест отбирал трофей у Борисова. А в 2019-м и вовсе отобрал у БАТЭ чемпионство! Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Два года подряд, начиная с 2018-го , Суперкубок уезжал в Брест . Оба раза брестское «Динамо» отбирало его у борисовчан.

Опрос Куда в этом году уедет Суперкубок Беларуси? Опять в Брест 59% В Солигорск 41% Спасибо за участие в опросе 142 голоса

Как изменились команды в межсезонье

Динамовцы, пережившие косметический ремонт, будут отстаивать трофей с командой, которая претерпела более значительные изменения.

У обеих коллективов сменились тренеры. Так, «Динамо» возглавил «антикризисный» Сергей Ковальчук, который уже тренировал дружину в тяжелые годы безденежья. На капитанский мостик «Шахтера» взошел украинский специалист Юрий Вернидуб, творивший чудеса в Украине и Европе со скромной «Зарей».

Из Бреста в Солигорск перебрался лучший вратарь прошлого сезона Александр Гутор . Это, несомненно, усиление. Кстати, он будет капитаном команды. Также «Шахтер» укрепил защитник Сергей Политевич, который имеет опыт игры с Гутором.

Пришлись ко двору грузинский форвард Лаша Шиндагоридзе и полузащитник Юрий Кендыш . На сборах расцвел после травмы Дарко Бодул, наколотивший немало голов.

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай , перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш , Павел Рыбак . Два последних игрока перешли в «Ислочь» . Александр Володько вернулся в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он защищает цвета тульского «Арсенала».

Впрочем, эти потери не пугают украинского специалиста. Во всех интервью он нахваливает свою новую команду и рассыпается в комплиментах в адрес игроков.

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В Бресте также точечно усиливались и закрывали проблемные места, сохранив при этом «золотой» костяк команды.

Игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай , выступавший ранее в «Шахтере». Клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным .

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Правда, покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик , вернувшийся в БАТЭ. А игра украинского защитника Евгения Хачериди на сборах пока не впечатляет.

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Также вызывает вопрос и вратарская линия. Потерю Гутора в команде попытались сгладить похвалой в адрес молодого Павла Павлюченко, но на всякий случай подстраховались подписанием опытного Сергея Игнатовича.

Суперкубок Беларуси разыгрывается с 2010 года. Семь раз трофей забирал БАТЭ, один раз «Гомель» и дважды брестское «Динамо».