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Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

В социальной сети «Одноклассники» появилась новая полезная функция: теперь восстановить свой аккаунт можно будет при помощи системы распознавания лиц и жестов.

Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

Разработчики новой функции отмечают, что она позволит восстановить доступ к своему профилю буквально за несколько минут. Работает система только в том случае, если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации.

Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

Оценить удобство новой функции могут пока только владельцы планшетов и смартфонов на Android. В ближайшее время эта возможность появится и у владельцев гаджетов от Apple.

Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

Над системой распознавания лиц разработчики трудятся уже несколько лет. Сейчас она помогает пользователям соцсети автоматически отмечать друзей на своих фотографиях. Вполне возможно, что в будущем по лицу можно будет проходить идентификацию в соцсети.

СБ

 
 
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В социальной сети «Одноклассники» появилась новая полезная функция: теперь восстановить свой аккаунт можно будет при помощи системы распознавания лиц и жестов....
 
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