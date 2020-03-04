Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц

Источник материала: Вороновская газета





В социальной сети «Одноклассники» появилась новая полезная функция: теперь восстановить свой аккаунт можно будет при помощи системы распознавания лиц и жестов.





Разработчики новой функции отмечают, что она позволит восстановить доступ к своему профилю буквально за несколько минут. Работает система только в том случае, если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации.





Оценить удобство новой функции могут пока только владельцы планшетов и смартфонов на Android. В ближайшее время эта возможность появится и у владельцев гаджетов от Apple.





Над системой распознавания лиц разработчики трудятся уже несколько лет. Сейчас она помогает пользователям соцсети автоматически отмечать друзей на своих фотографиях. Вполне возможно, что в будущем по лицу можно будет проходить идентификацию в соцсети.

СБ