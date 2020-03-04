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Восстановить аккаунт в «Одноклассниках» можно через систему распознавания лиц
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В социальной сети
Разработчики новой функции отмечают, что она позволит восстановить доступ к своему профилю буквально за несколько минут. Работает система только в том случае, если в профиле будут фотографии, подходящие для идентификации.
Оценить удобство новой функции могут пока только владельцы планшетов и смартфонов на Android. В ближайшее время эта возможность появится и у владельцев гаджетов от Apple.
Над системой распознавания лиц разработчики трудятся уже несколько лет. Сейчас она помогает пользователям соцсети автоматически
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В социальной сети «Одноклассники» появилась новая полезная функция: теперь восстановить свой аккаунт можно будет при помощи системы распознавания лиц и жестов....
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