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«Вот увидите: согласие мужа на аборт станет обязательным». Мнение о предабортном консультировании
Источник материала: Tut.by
В 2014 году в Беларуси ввели предабортное консультирование — разговор с психологом, во время которого женщину отговаривают прерывать беременность. Теперь же рассматривается возможность сделать консультации семейными. Женщина сможет приходить с мужем или кем-то еще из родственников. Наша колумнистка Наста Захаревич считает, что эта инициатива точно не во благо самой женщины — и объясняет почему.
В теории семейное консультирование в трудной жизненной ситуации — это очень хорошая идея, но в этом случае, на мой взгляд, все иначе. Дело в том, что эти консультации, по моему мнению, не имеют ничего общего с психологической помощью. Ведь их цель — не помочь женщине принять взвешенное решение, а отговорить от аборта. И то, что государство предлагает делать этот сеанс групповым, — звоночек, который всерьез настораживает.
Вот увидите: пройдет несколько лет, и появится новая инициатива, которая сделает согласие мужа на аборт обязательным. В случаях, когда мужа у женщины нет, решать будет кто-нибудь еще — тот, кого посчитают авторитетным в этом вопросе.
Скажете, я утрирую и паникую? Я уже слышала это, когда врачам разрешили отказываться проводить прерывание беременности по желанию беременной. Уже тогда была уверенность, что это сильно затруднит доступ женщин к медицинской помощи. Тех, кто разделял эти опасения, называли истеричками, а спустя пару лет Логойск официально стал городом без абортов.
Антиутопию «Рассказ служанки» часто вспоминают как пример абсолютного патриархата, в котором женщина — бесправный инкубатор с конкретным набором функций. Мы рискуем приблизиться к этой антиутопии.
В 2017 году журналистка The Village под видом пациентки
Если бы она рассказывала о возможных негативных последствиях и аборта, и решения оставить ребенка, это было бы похоже на медицинскую консультацию. Но нет — она говорила только о том, что после аборта все будет плохо. И даже периодические ремарки вроде «выбор всегда за тобой» не уменьшили количество манипуляций и откровенной антиабортной пропаганды.
А теперь представьте, что будет происходить на такой же семейной консультации. Цель-то у нее не изменится: психологи по-прежнему будут отговаривать женщину от аборта. Теперь, возможно, в унисон с мужем. У меня нет иллюзий, что психолог-пролайфер выгонит из кабинета мужа-пролайфера, даже если жена будет четко говорить, что она не хочет его присутствия.
Вот и будут два человека: один — «от имени науки», второй — на правах «главы семейства» давить на женщину, которая не хочет рожать.
Эти психологи не станут помогать пациенткам объяснять мужьям, что решение должно быть за самой беременной. Они не станут поддерживать женщину в ее желании сделать аборт, когда муж категорически против и угрожает разводом. Этим психологам платят совсем за другое: они работают на благо демографической обстановки, и женщины, которые хотят прервать беременность, — это поломанные детали огромной машины, которые надо починить, чтобы она снова заработала.
Их реальные страхи и желания не воспринимают всерьез. Наличие эмбриона в матке оказывается более значимым аргументом, чем развитое сознание взрослой женщины.
Государственные СМИ поддерживают антиабортную риторику. Например, расширение консультаций до семейных
Так будет ли семейная консультация изначально добровольной? Или переходного периода не будет и женщину сразу обяжут приходить к психологу вместе с мужем, а если мужа или постоянного партнера нет, то с кем придется?
Детали под вопросом, но одно мне лично ясно точно: репродуктивное давление на женщин становится только сильнее. Добавляют его и пролайферские организации, которые вместе с представителями разных религий забывают, что Беларусь вообще-то — светское государство.
Для пропаганды нет границ: даже в медучреждениях можно встретить брошюры, которые не имеют отношения к науке, и заодно узнать, каких религиозных взглядов придерживается местное руководство. Правда, почему в светском государстве вероисповедание отдельных врачей становится аргументом для ограничения доступа женщин к медицинской помощи, неясно. Религиозные верования — сфера частной жизни людей, и если у вас лично какие-то проблемы с Иисусом из-за абортов, то выход простой — просто не прерывайте свои беременности. Но других стоит оставить в покое, потому что этот порыв «сделать добро чужими руками» выглядит чудовищно.
И когда Минздрав гордится тем, скольких женщин удалось уговорить от аборта, и называет это статистикой по спасенным жизням, он почему-то игнорирует статистику по послеродовой депрессии, ПТСР, росту нищеты и другим прелестям, которыми может закончиться нежелательная беременность. Расширенные самоубийства — ситуации, когда мать убивает себя вместе с детьми, тоже не обсуждаются на этом уровне.
Помогать женщинам — это ведь как-то не по-христиански. Женщина — это так, устройство для вынашивания, которое почему-то еще и разговаривает. И чтоб она говорила поменьше, отговаривать от аборта ее будут двое.
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В 2014 году в Беларуси ввели предабортное консультирование - разговор с психологом, во время которого женщину отговаривают прерывать беременность. Теперь же...
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