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В Беларуси акцизы на бензин и дизтопливо повысили в 4 раза

04.03.2020 09:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси акцизы на бензин и дизтопливо повысили в 4 раза
Фото из открытых источников

Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме, сообщили на официальном сайте белоруссого лидера.

Указом с 1 марта 2020 года в 4 раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо. Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. 

В Беларуси акцизы на бензин и дизтопливо повысили в 4 раза
В Беларуси снова дорожает топливо
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Глава государства подписал Указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо».
 
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