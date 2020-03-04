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Кто хозяин бизнес-джета, который приписывали Лукашенко

04.03.2020 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последний день календарной зимы реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ и с белорусским флагом на хвосте покинул аэропорт в Минске и уже через пять часов приземлился в аэропорту Аль-Батин в Абу-Даби. Возможно, этот полет и остался бы вне нашего внимания, если бы не озвученные журналистами подозрения о его связи с семьей Александра Лукашенко.

Кто хозяин бизнес-джета, который приписывали Лукашенко
Фото: Александр Соц
В итоге TUT.BY удалось узнать некоторые интересные детали из истории появления редкого для Беларуси судна.

Где появился и куда летал

Согласно системе сбора данных о самолетах airframes.org, бизнес-джет выпущен всего год назад на заводе Gulfstream Aerospace в штате Джорджия, США. «G550 является популярным выбором для специальных миссий и правительственных структур», — отмечается на сайте производителя.

Судя по американскому номеру регистрации, самолет впервые поднялся в воздух 16 апреля 2019 года. За 13 минут он перелетел с завода в Саванне в соседний город Брунсвик, где его основательно тестировали в течение нескольких месяцев. В сентябре 2019 года «Гольфстрим» покинул США и оказался в аэропорту Вены. Но в столице Австрии самолет надолго не задержался и прибыл в Минск. Полет выполняла австрийская компания Avcon Jet. Это оператор бизнес-джетов, который называет себя одним из лидеров в Европе.

У борта была австрийская регистрация с бортовым номером OE-ILN (номер борта 44062B по системе ICAO). В карточке на самолет указывалось, что заказчиком самолета стала австрийская компания Eolinus Beteiligungsverwaltungs. К ней мы еще вернемся, а пока продолжим отслеживать историю полетов «Гольфстрима».

Наблюдатели обратили внимание, что ливрея украшена полосами цветов белорусского флага. Впрочем, такая раскраска плавными полосами — известная «фишка» по раскраске, которую придумал и выполняет сам завод-производитель в США. Другое дело, что на хвосте имеется и белорусский флаг. Один из источников TUT.BY уверил, что белорусские бизнесмены, выбирая такой раскрас, пытаются «делать вид приближенности» к правящей семье в Беларуси.

Первая заграничная вылазка «Гольфстрима», которую нам удалось зафиксировать, произошла утром 25 октября прошлого года. Бизнес-джет улетел из Минска в Варшаву. А из столицы Польши вернулся вечером на следующий день.

В те дни в Варшаве проходила 48-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Одним из ключевых в повестке дня стал отчет о проведении II Европейских игр в Минске. Белорусскую делегацию возглавлял исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Спустя несколько дней самолет направился в аэропорт Аль-Батин, который расположен в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Аэропорт построен в 1960 годы и затем реконструирован для обслуживания бизнес-джетов. С появлением международного аэропорта в Абу-Даби аэродром Аль-Батин был передан военно-воздушным силам ОАЭ.


Максимальная дальность перелета составляет 12,5 тысячи километров. Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR710 и улучшенной системой полетного видения. Размах крыла — 28 метров, а весь самолет в длину почти 30. Снимок самолета был сделан еще 19 февраля в аэропорту Минска. Фото: Александр Соц

Бизнес-джет с белорусским флагом там находился 28 октября — 8 ноября 2019 года. В это время в ОАЭ были Александр Лукашенко, его сыновья и сопровождающие лица, бизнесмены ближайшего круга. Тот рейс обслуживал австрийский оператор бизнес-джетов.

29 февраля 2020 года таинственный бизнес-джет вновь «засветился» в авиабазах, когда передислоцировался из Минска в Аль-Батин. Обратно он еще не вернулся. На 4−6 марта на базе этого аэропорта намечено проведение выставки Abu Dhabi Air Expo.

Интересно, что этот рейс с номером B28701 обслуживал национальный авиаперевозчик «Белавиа». Ранее в компании отказались комментировать вопрос о принадлежности именно этого двухмоторного реактивного самолета бизнес-класса Gulfstream G550.

Так же говорили в Департаменте по авиации, куда раньше обращался TUT.BY. На вопрос о владельце там отвечали просто: «не подлежит разглашению». Хотя первые две буквы в бортовом номере данного самолета (EW-001PJ) четко указывают, что регистрация у него — белорусская. Белорусскую «прописку» бизнес-джета подтверждают и другие онлайн-ресурсы по авиации.

Справедливости ради стоит сказать, что в этом году бизнес-джет пока не занес себе в актив много зарубежных вылазок. Он преимущественно наворачивал круги над Минском.

Кто покупал самолет?

Ранее российские телеграм-каналы и белорусский блогер NEXTA утверждали, что это новый самолет для президента, на что указывают красно-зеленые полосы на ливрее и цифры 001, и обошелся он в сумму около 61 млн долларов.

Но пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла: «Частных самолетов у президента Беларуси никогда не было, нет и сейчас». А также добавила, что самолет Boeing 767, которым пользуется Лукашенко, уже выработал свой ресурс, а на новый «денег пока нет». Источники TUT.BY заверяют, что борт не имеет отношения к главе государства и его семье.

Владельцем компании Eolinus Beteiligungsverwaltungs указан Алексей Лысенков, следует из австрийского реестра юрлиц.

В российской базе данных Алексей Лысенков с конца 2018 года является гендиректором московской компании «Юларус», которая занимается торговлей топливом. В ней 99% долей принадлежит эстонской NT Marine, 1% — самому Лысенкову.

NT Marine стала широко известной в конце 2019 года. По данным эстонского реестра, владельцем компании является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии.

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ. Это подтвердил глава украинского Независимого союза горняков и депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, по данным которого Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, известным как кум Путина. Источник в одной из крупных российских угольных компаний сообщил РБК, что контракт на поставку угля она заключила не с NT Marine, а с другой компанией Воробья, «Интерсервисом», которая является крупнейшим частным нефтетрейдером в Беларуси.

Но давайте опять вернемся к Eolinus Beteiligungsverwaltungs. Обратим внимание на адрес ее регистрации в Вене. По нему же квартируются две фирмы, хозяйкой которых является дочь Николая Воробья.

Power Chemical Trading занимается торговлей нефтепродуктами. Вторая — Devana Services — привлекает европейских охотников в Красный Бор в Витебской области. Там находится одноименная турбаза и охотхозяйство Николая Воробья.


Фото: insideparadeplatz.ch

Относительно недавно Екатерина Воробей, которая отучилась в Австрии, сменила фамилию, потому что вышла замуж за Евгения Смушковича. Он возглавляет подразделение швейцарского инвестбанка Julius Baer по России, Центральной и Восточной Европе. В 2019 году он стал набирать команду в Москве, надеясь привлечь богатых, но осторожных клиентов российских банков. «Клиентов, которые до сих пор держат деньги на депозитах, в России остается гораздо больше, чем тех, кто использует услуги консультантов, — сказал Смушкович «Блумбергу». Сбербанк и Группа ВТБ предлагают состоятельным клиентам более 3 процентов по годовому депозиту в долларах, что является значительным фактором для людей, предпочитающих держать в кэше до 40 процентов активов — вдвое больше, чем европейцы.


Скриншот: видео president.gov.by

Кстати, как нам удалось выяснить, ранее бизнес-джет появился у партнера Воробья по «Бремино Групп» Алексея Олексина. Правда, он базируется в Вильнюсе, а литовская компания может сдать судно в аренду другим клиентам.
 
Теги: Минск
 
 
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В последний день календарной зимы реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 под бортовым номером EW-001PJ и с белорусским флагом на хвосте покинул...
 
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