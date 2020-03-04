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Стало известно, кто виноват в минском салюте, где 3 июля погибла женщина
Источник материала: KYKY>
3 июля 2019 года во время празднования Дня Независимости в Минске
Оказалось, что незадолго до проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры нашли брак у большей части пиротехники калибра 195 миллиметров, которую купили у российской компании [ее название – «Пиро-Росс», о чем спустя пару дней после «кровавого» салюта узнали журналисты. Эта компания долгие годы сотрудничала с Министерством обороны – прим. KYKY]. Диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло зарядить их в стволы салютных установок правильно, так, чтобы никого не травмировать. А дабы исправить дефекты, в Минск приехали два инженера предприятия-изготовителя.
Они уже начали механически уменьшать диаметры фейерверочных изделий и дорабатывать, что категорически запрещает инструкция по эксплуатации. Итого, в восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий. Из них 190 находились в опасном состоянии. А помимо травм и смерти человека, допущенные нарушения повредили имущество физ- и юрлиц. Ущерб оценили в около 740 тысяч рублей.
По итогу расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя пиротехники предъявили обвинение по второй части статьи 299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет колонии.
Командиру роты Минской военной комендатуры вменили вторую часть статьи 463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет колонии.
На обложке – момент взрыва во время салюта 3 июля 2019 года в Минске. Фото: Николай Петров для TUT.by.
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