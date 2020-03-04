Стало известно, кто виноват в минском салюте, где 3 июля погибла женщина

Источник материала: KYKY

3 июля 2019 года во время празднования Дня Независимости в Минске произошло ЧП . В нескольких местах, где запускались салюты, взорвались ракеты, из-за чего 11 человек пострадали и еще одна женщина погибла – ей было 64 года. Взрывы повредили машины, выбили окна – в жилых домах и спорткомплексе «Динамо». СК вел расследование уголовного дела почти восемь месяцев и, наконец, поделился результатами.

Дворец спорта уже огорожен лентой. На набережной Свислочи довольно большая лужа крови. Здесь работают силовики. pic.twitter.com/AEATgtWDK0 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) July 3, 2019

Оказалось, что незадолго до проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры нашли брак у большей части пиротехники калибра 195 миллиметров, которую купили у российской компании [ее название – «Пиро-Росс», о чем спустя пару дней после «кровавого» салюта узнали журналисты. Эта компания долгие годы сотрудничала с Министерством обороны – прим. KYKY]. Диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло зарядить их в стволы салютных установок правильно, так, чтобы никого не травмировать. А дабы исправить дефекты, в Минск приехали два инженера предприятия-изготовителя.

Они уже начали механически уменьшать диаметры фейерверочных изделий и дорабатывать, что категорически запрещает инструкция по эксплуатации. Итого, в восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий. Из них 190 находились в опасном состоянии. А помимо травм и смерти человека, допущенные нарушения повредили имущество физ- и юрлиц. Ущерб оценили в около 740 тысяч рублей.

По итогу расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя пиротехники предъявили обвинение по второй части статьи 299 (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет колонии.

Командиру роты Минской военной комендатуры вменили вторую часть статьи 463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет колонии.

На обложке – момент взрыва во время салюта 3 июля 2019 года в Минске. Фото: Николай Петров для TUT.by.