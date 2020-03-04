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От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе

04.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Любимый материал мастера Аллы Бачко – кожа. Это всегда актуально, стильно и практично.

А ручная работа добавляет изделиям дополнительную ценность. Будь это ремень, ежедневник или кошелек, – все приобретает индивидуальные черты. В мире масс-маркета это особенно выделяется.
 
Качество изделий гродненского мастера оценили не только в Гродно, но  и многочисленные иностранные гости. Для них в ассортименте ремни, сумки, обложки на документы, брелоки, кошельки, монетницы, браслеты, обложки на ежедневники и записные книжки, ключницы, визитницы. Идеи Алле Бачко нередко подсказывают сами покупатели. Один подойдет, спросит: «А нет ли у вас …?» Другой, третий, – и уже понятно, что раз спрашивают, нужно делать.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 
Так же «приживаются» и ее находки. Например, ремни с пряжками ручной ковки. Их делает мастер Андрей Тюменев.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 
Такие ремни Алла со знанием дела советует «серьезным» мужчинам: такая пряжка точно не сломается. Любит их и молодежь. Многие ценят в вещах ручную работу. И чтобы это видно было: немного грубо, неидеальные линии, зато с характером.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе

– Бывает, подходят покупатели, и я начинаю рассказывать о ремнях, а они просто приподнимают свитер или куртку, показывая ремень. Смотрю – мой, значит, можно не объяснять, уже знают, – рассказывает Алла.

 
Это – лучше всякой рекламы. Или вот не так давно подошел мужчина, говорит – из России, отдыхал здесь в санатории и купил у гродненского мастера пару ремней. Теперь пришел приобрести: себе и друзьям. Потому что качественные.
 

Еще одна коллекция ремней. Это уже из новинок – с пряжками из латуни, со вставками из дерева. Смотрится стильно.

А начиналось все с уздечек и седел. Алла вдобавок к тому, что мастер, одно время была тренером езды на верховых лошадях. Когда-то попробовала ремонтировать сбрую и седла. Стало получаться. По возможности старалась украсить уздечки, седла – интересно было создавать уникальные вещи. Правда, когда приехала и познакомилась с мастерами-мужчинами, те недоумевали: как такая хрупкая женщина может работать с кожей, да еще и со сбруей. Алла и сегодня немного смущенно улыбается. Однако уверенно орудует пробойниками, шилом, швейной машиной для обуви, прессом и множеством инструментов, которые необходимы в работе с кожей.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 
С особым интересом она берется за непростые задания. Знакомый из Польши привез старый саквояж. Фурнитура в хорошем состоянии, а вот кожа нуждается в замене. Сделать по современным технологиям можно, но задача – максимально сохранить аутентичность. Непросто, но интересно для мастера. С удовольствием Алла делает под заказ различные кожаные элементы, костюмы для участников клубов исторической реставрации.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 
Портупея для охотников, футляры для ножей, обложки для книг – все это индивидуальные вещи под заказ. В каждодневном ассортименте, который Алла Бачко представила на ярмарке в польском городе Элк, – вещи, которые нужны каждый день. Ориентировалась на то, что предпочитают польские туристы в Гродно: ремни, сумки, кошельки и, конечно, что-то небольшое для сувениров.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 
– Когда есть возможность, стараюсь выезжать на ярмарки в другие города. Была в Минске, теперь вот праздник «Казюки» в польском городе Элк, есть приглашение принять участие в пасхальной ярмарке в Белостоке, – рассказала мастер. – Это всегда интересно. Знакомишься с людьми, показываешь свои работы, появляются новые контакты и новые заказы.
 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
 

Потому что мастеру всегда интересно делать что-то индивидуальное. Те вещи, которые будут гордостью семьи. Недавно, к примеру, делала кожаный переплет для книг современной американской писательницы. Получился роскошный подарочный вариант.

 
От уздечек и седел до кожаного эксклюзива хэндмейд. Как авторские работы мастерицы из Гродно покупают в России и Европе
#ручная работа #изделия из кожи #Алла Бачко
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Любимый материал мастера Аллы Бачко – кожа. Это всегда актуально, стильно и практично. А ручная работа добавляет изделиям дополнительную ценность. Будь это ремень,...
 
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