«Коллеги! Братья! Это ошибка»: Первый канал извинился за фейк-новость про смерть от коронавируса в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Как отметил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, последствия от коронавируса для организма, возможно, могут быть «разнообразнее и сложнее», чем предполагали специалисты. Однако он уточнил, что речь идёт о «неадекватном поведении, вызываемом мыслями об этом самом вирусе».

Кирилл Клейменов, Российский телеведущий:

— Что я имею в виду? Наши белорусские коллеги обиделись на нас, обиделись на воскресную программу «Время». В ней мы сообщили, что в числе стран, где есть жертвы коронавируса, братская Беларусь. Якобы там умер человек. Коллеги! Братья! Это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная, случайная. Но всё равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Беларуси, все живы.

Напомним, что информация о первой смерти от коронавируса в Беларуси , а также в ряде других стран, таких как США, Австралия и Таиланд, прозвучала в эфире российского Первого канала 1 марта.

На неё тут же отреагировали Министерство здравоохранения, Министерство информации, а также белорусский МИД. Министерства попросили журналистов не распространять фейк-новости. Что касается МИДа, то он пообещал предпринять «соответствующие меры реагирования».

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