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В БГУ снизили цены для платников через две недели после повышения

04.03.2020 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство Белорусского государственного университета понизило цены на обучение для студентов-платников. Соответствующий приказ за подписью ректора Андрея Короля появился на сайте университета.

Как рассказывает Еврорадио, предыдущий приказ о повышении цен был подписан две недели назад. Согласно ему, с 1 марта цены обучения для платников повышались в среднем на 400-50 рублей.

Причем снижение платы объясняется теми же самыми причинами, что и ее повышение — "в связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов".

Новые расценки вступают в силу 1 марта.

Цены не вернулись на уровень 2019 года, но стали ниже. Например, для студентов-психологов I-III курсов факультета философии и социальных наук расценки снизились на 174 рубля.
 
 
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Руководство Белорусского государственного университета понизило цены на обучение для студентов-платников. Соответствующий приказ за подписью ректора Андрея...
 
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