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В БГУ снизили цены для платников через две недели после повышения
Источник материала: Партизан
Руководство Белорусского государственного университета понизило цены на обучение для студентов-платников. Соответствующий приказ за подписью ректора Андрея Короля появился на сайте университета.
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Причем снижение платы объясняется теми же самыми причинами, что и ее повышение — "в связи с изменениями условий оплаты труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов".
Новые расценки вступают в силу 1 марта.
Цены не вернулись на уровень 2019 года, но стали ниже. Например, для студентов-психологов I-III курсов факультета философии и социальных наук расценки снизились на 174 рубля.
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Руководство Белорусского государственного университета понизило цены на обучение для студентов-платников. Соответствующий приказ за подписью ректора Андрея...
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