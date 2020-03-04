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ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки по всему миру
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
При этом 1792 из них приходится на Китай.
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая
Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 — по всему миру.
Вспышка вызванного
ТАСС
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При этом 1792 из них приходится на Китай. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792...
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