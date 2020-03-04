ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки по всему миру

Источник материала: Вороновская газета





При этом 1792 из них приходится на Китай.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай. Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене организации.

Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 — на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 — по всему миру.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

ТАСС