«Могут и ночью и на выходных вызвать». Майор милиции Александр Барщевский – о работе горецких участковых

Источник материала: Горецкий вестник

Отдел охраны правопорядка и профилактики Горецкого РОВД объединяет всех участковых милиции. Возглавляет это подразделение Александр Барщевский.







Александр Барщевский родом из агрогородка Буйничи. С детства интересовала военная тематика. После армии решил связать жизнь с правоохранительной структурой, поступил в Могилевский колледж МВД.

В должности начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Барщевский с ноября 2018 года. Тогда старший инспектор профилактики Ленинского РОВД Могилева принял предложение руководства сменить не только должность, но и город.

Как вспоминает Александр Геннадьевич, его жена Нина поддержала этот шаг. К тому времени супруги воспитывали троих детей. Самому маленькому был всего месяц. В Горках им выделили арендное жилье, семья быстро наладила быт, устроила старших детей в школу.

— И все пошло обычным чередом: работа-дом-работа, — говорит собеседник. — Последнее слово здесь неспроста два раза. Сотрудники милиции больше времени проводят на службе, чем в семье. Такая уж специфика деятельности правоохранительной структуры. Могут и ночью, и в выходной день вызвать, и во время усиления на различных мероприятиях приходится работать.





Сегодня в подчинении у майора милиции 16 человек — 13 участковых и 3 старших инс­пектора отдела профилактики. С координацией их службы Александр Барщевский успешно справляется — спектр их деятельности ему знаком по личному опыту.

— Служба сотрудников отдела занимает одно из важнейших мест в системе органов внутренних дел: они ближе всех к людям, — отмечает Александр Геннадьевич. — Главное в нашем деле — терпение. Ведь к нам обращаются разные люди, к каждому стоит найти подход. Важно внимательно всех выслушать, вникнуть в проблему и помочь.

Александр Барщевский уверяет: в его отделе работают преданные своему делу сотрудники. Выделить кого-то сложно. Непосредственные обязанности хорошо выполняют как молодые, так и опытные коллеги. Они ежедневно проявляют выдержку и самообладание. Поэтому и пользуются доверием среди населения.

Валерия Дроздовская