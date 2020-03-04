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«Могут и ночью и на выходных вызвать». Майор милиции Александр Барщевский – о работе горецких участковых

04.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Отдел охраны правопорядка и профилактики Горецкого РОВД объединяет всех участковых милиции. Возглавляет это подразделение Александр Барщевский.

 

«Могут и ночью и на выходных вызвать». Майор милиции Александр Барщевский – о работе горецких участковых

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Александр Барщевский  и участковые Максим Авдашкин, Кирилл Корольков, Денис Савельев. Фото Михаила Левцова

 

Александр Барщевский родом из агрогородка Буйничи. С детства интересовала военная тематика. После армии решил связать жизнь с правоохранительной структурой, поступил в Могилевский колледж МВД.

В должности начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Барщевский с ноября 2018 года. Тогда старший инспектор профилактики Ленинского РОВД Могилева принял предложение руководства сменить не только должность, но и город.

Как вспоминает Александр Геннадьевич, его жена Нина поддержала этот шаг. К тому времени  супруги воспитывали троих детей. Самому маленькому был всего месяц. В Горках им выделили арендное жилье, семья быстро наладила быт, устроила старших детей в школу.

И все пошло обычным чередом: работа-дом-работа, — говорит собеседник. — Последнее слово здесь неспроста два раза. Сотрудники милиции  больше времени проводят на службе, чем в семье. Такая уж специфика деятельности правоохранительной структуры. Могут и ночью, и в выходной день вызвать, и во время усиления на различных мероприятиях приходится работать.

 

 

«Могут и ночью и на выходных вызвать». Майор милиции Александр Барщевский – о работе горецких участковых
Инструктаж личного состава Горецкого РОВД. Фото Михаила Левцова

 

Сегодня в подчинении у майора милиции 16 человек — 13 участковых и 3 старших инс­пектора отдела профилактики. С координацией их службы Александр Барщевский успешно справляется — спектр их деятельности ему знаком по личному опыту.

Служба сотрудников отдела занимает одно из важнейших мест в системе органов внутренних дел: они ближе всех к людям, — отмечает Александр Геннадьевич. — Главное в нашем деле — терпение. Ведь к нам обращаются разные люди, к каждому стоит найти подход. Важно внимательно всех выслушать, вникнуть в проблему и помочь.

Александр Барщевский уверяет: в его отделе работают преданные своему делу сотрудники. Выделить кого-то сложно. Непосредственные обязанности хорошо выполняют как молодые, так и опытные коллеги. Они ежедневно проявляют выдержку и самообладание. Поэтому и пользуются доверием среди населения.

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Могилев
 
 
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  Отдел охраны правопорядка и профилактики Горецкого РОВД объединяет всех участковых милиции. Возглавляет это подразделение Александр Барщевский.     Александр...
 
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