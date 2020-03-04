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Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Польше

04.03.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Польше

Фото: Reuters

— Ночью мы получили дополнительный результат первого пациента с коронавирусом в Польше, — сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски.

Случай был диагностирован в больнице города Зелёна Гура у мужчины, который вернулся из Германии.

По словам Шумовского, пациент чувствует себя хорошо.

По данным Министерства здравоохранения страны, сейчас под наблюдением врачей находятся 68 человек.

Правительство страны уверяет, что оно контролирует ситуацию, и нет причин для паники.

Накануне, напомним, стало известно о первом подтвержденном случае заболевания в соседней Украине. Коронавирус также зафиксирован в Литве. В Беларуси COVID-19 подтвержден у 4-х человек, еще двое находятся под подозрением.

 
 
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  Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на министра здравоохранения страны. Фото: Reuters — Ночью мы получили...
 
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