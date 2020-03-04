Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Польше

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Польше. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на министра здравоохранения страны.





Фото: Reuters

— Ночью мы получили дополнительный результат первого пациента с коронавирусом в Польше, — сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски.

Случай был диагностирован в больнице города Зелёна Гура у мужчины, который вернулся из Германии.

По словам Шумовского, пациент чувствует себя хорошо.

По данным Министерства здравоохранения страны, сейчас под наблюдением врачей находятся 68 человек.

Правительство страны уверяет, что оно контролирует ситуацию, и нет причин для паники.

Накануне, напомним, стало известно о первом подтвержденном случае заболевания в соседней Украине. Коронавирус также зафиксирован в Литве. В Беларуси COVID-19 подтвержден у 4-х человек, еще двое находятся под подозрением.