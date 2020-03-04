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Дни бесплатных консультаций по вопросам недвижимости пройдут в Брестской области

04.03.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру проведет в этом году дни бесплатных консультаций по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации и оценки, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Дни бесплатных консультаций по вопросам недвижимости пройдут в Брестской области

Акция будет проходить ежеквартально, в графике четыре дня бесплатных консультаций. Первая пройдет 10 марта в здании агентства, а также во всех его районных филиалах и бюро. В этот день с 9 до 12 часов любой желающий сможет получить бесплатную консультационную помощь по вопросам технической инвентаризации, государственной регистрации, оценки, риелторских услуг, землеустройства и архитектуры. В Бресте на вопросы граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ответят квалифицированные специалисты предприятия и заинтересованных служб городского и районного исполнительных комитетов.

Такие же бесплатные консультации в рамках единого дня информирования пройдут в области 9 июня, 8 сентября и 8 декабря. Помимо консультационной помощи в агентстве и его структурных подразделениях можно будет получить информацию об оформлении сделок с недвижимым имуществом, наиболее рациональном алгоритме действий в каждом конкретном случае после выполнения работ по переустройству и перепланировке.

"Акцию мы проводим на протяжении нескольких последних лет. Как правило, в этот день люди обращаются с проблемными, спорными вопросами, связанными с земельными тяжбами, долевой собственностью на жилые дома. Больше всего заявителей традиционно бывает в Бресте и Барановичах. Обычно консультируем на месте или заполняем карточки заявителей и даем ответ позже", - пояснил заместитель директора Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру Алексей Пашкевич.

Для наиболее полного изучения вопросов специалисты рекомендуют заявителям иметь при себе не только паспорт, но и документы на недвижимость. Это позволит оперативно оформить заказ.

За прошлый год в агентстве и его структурных подразделениях гражданам и юридическим лицам выдано 347 тыс. различных документов.

 
Теги: Брест
 
 
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