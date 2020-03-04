В районе стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: Горецкий вестник

С 2 по 27 марта в республике проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны.





Акция запланирована в 2 этапа. В рамках первого, со 2 по 13 марта, будут организованы профилактические мероприятия в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на спортивных объектах. Второй этап, с 16 по 27 марта, пройдет на открытых площадках сельских советов и в Домах культуры.

В акции примут участие офицерский состав органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, активисты районных отделений БМООСП, студенты вузов, ссузов и представители других заинтересованных организаций.

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС