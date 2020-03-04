Пинчан научат правильно разделять мусор

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске в течение года проведут экологическую акцию "Раздельный сбор - в каждый дом". С такой инициативой выступил Пинский горисполком, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора городского ЖКХ Валерий Сороченко.





Акция будет способствовать привлечению внимания к проблеме загрязнения окружающей среды и важности раздельного сбора твердых коммунальных отходов. "Первый шаг - научить людей правильно разделять отходы: пластик, стекло, бумагу. Благодаря этому меньше вторичных материальных ресурсов (ВМР) будут захораниваться на полигонах, а больше отправляться на переработку. Еще один не менее значимый момент - закрытие мусоропроводов, что избавит подъезды от неприятных запахов и грызунов", - перечислил лишь несколько плюсов Валерий Сороченко.

Акция по раздельному сбору мусора пройдет во всех микрорайонах Пинска. Поочередно там будут курсировать передвижные пункты сбора вторресурсов. Работники коммунальной службы помогут с утилизацией бытовой техники и крупногабаритного мусора. Расчет за сданные полезные отходы будет проводиться на месте. Первыми с 9 по 20 марта экологическую инициативу опробуют жители "Радужного".

В Пинске за год образуется более 47 тыс. т мусора, из них извлекается 24% вторичных ресурсов. Этот объем в нынешнем году планируется довести до 28%. В частности, увеличивается количество заглубленных контейнеров и контейнеров для ВМР. В городе за последние два года в 276 многоквартирных домах были заварены мусоропроводы. Эту работу осталось выполнить еще в 36 многоэтажках. Все эти мероприятия ведутся по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.