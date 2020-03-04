Их служба и опасна, и трудна

Источник материала: Клiч Радзiмы

Слова из этого известного гимна советской милиции напоминают многим из нас о доблестных служителях правоохранительных органов, днем и ночью защищающих людей от бандитов и мошенников, а также обеспечивающих порядок.

И хотя прошло уже много лет, суть не меняется — представители этой важной профессии стоят на страже нашей безопасности.

Сегодня мы хотим познакомить наших читателей с дружным коллективом сотрудников изолятора временного содержания. Шесть человек — вот и весь состав конвоя изолятора. Начальник ИВС — майор милиции Дмитрий Михайлович Чепулёнок. Возглавляет службу с 2019 года, в органах внутренних дел — с 1994 года. Женат, воспитывает сына. Из увлечений — спорт, охота и рыбалка, а еще, как он сам говорит, — «работа, работа, работа…». В целом он активно участвует в жизни райотдела, являясь примером для подчиненных.

На момент нашего визита свое дежурство несли несколько сотрудников, о каждом из них Дмитрий Михайлович тепло отзывается:

— В изоляторе временного содержания лиц, задержанных и заключенных под стражу, работают настоящие профессионалы своего дела, достойно продолжающие традиции старшего поколения. Вот это мои парни, моя гордость и опора. Знакомьтесь: милиционер-водитель конвойного подразделения ИВС Виктор Костюкевич — опытный сотрудник, который активно принимает участие в различных видах соревнований и успешно защищает честь всего райотдела.

Два милиционера-дежурных ИВС Сергей Рубникович и Сергей Сидорчук зарекомендовали себя как грамотные специалисты. Сергей Рубникович владеет всеми необходимыми навыками, знаниями и умениями. Заочно учится на юридическом факультете МИТСО. Увлекается рыбалкой.

Сергей Сидорчук в прошлом году женился, теперь он отличный семьянин. Увлекается настольным теннисом, волейболом, футболом. Несмотря на большой опыт работы с лицами, содержащимися под стражей, решил перевестись в другое отделение райотдела. Сейчас готовятся документы. На его место уже подобрали молодого специалиста Вадима Магалицкого, который вскоре приступит к службе.

Необходимо отметить и тех ребят, которые недавно служат в милиции и набираются опыта. Среди них милиционер-дежурный ИВС Руслан Акимов и милиционер-конвоир конвойного подразделения ИВС Андрей Лонский. Они уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны: ответственные, надежные. В Шарковщинском РОВД особое внимание уделяется молодым сотрудникам. Так, для профессионального становления с ними проводится ряд практических и теоретических занятий. Кроме этого, молодые сотрудники несут службу с наиболее опытными и подготовленными милиционерами.

Название «изолятор временного содержания» говорит само за себя: здесь правонарушителей изолируют от общества на время (за административные правонарушения — от 1 до 15 суток). Содержание под стражей платное, уточняет Дмитрий Михайлович Чепулёнок. Сутки нахождения в ИВС обойдутся в половину базовой величины (на сегодняшний день 13 руб. 50 коп.). Обязанные лица по своему желанию могут быть привлечены к оплачиваемому физическому труду.

Специфика службы в ИВС обуславливает работу с ранее судимыми, либо неоднократно судимыми за совершение различных видов преступлений (в том числе тяжких и особо тяжких) в повседневной жизни с которыми, как правило, граждане избегают общения. А для сотрудников ИВС это является ежедневной работой.

В изоляторе никогда не гаснет свет. По коридору круглосуточно ходят дежурные, готовые в любой момент пресечь даже намек на нарушение установленных правил. Здесь становится понятен весь смысл слова «свобода». Это реальность, в которой каждый день оказывается кто-то. В изоляторе временного содержания редки случаи, когда в них совсем никого нет.

Сотрудники ИВС не имеют бонусов за наполняемость, поэтому они только «за», чтобы «подопечных» у них было поменьше. Ведь это говорило бы о том, что граждане становятся более законопослушными, уважают себя, других и закон.

Дмитрий Михайлович, пользуясь случаем, от себя и личного состава ИВС поздравляет своих коллег с профессиональным праздником. Желает здоровья и успехов в работе.

Елена АНАНИЧ.