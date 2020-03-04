Минздрав
В Гродненской области таких пунктов всего 19. Один из них с круглосуточным режимом работы разместился в инфекционном отделении волковысской райбольницы по ул. Мицкевича 27.
Фото REUTERS/Yves Herman
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В Волковыске на базе инфекционного отделения открыт пункт забора клинического материала на исследование на коронавирус
04.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Минздрав
В Гродненской области таких пунктов всего 19. Один из них с круглосуточным режимом работы разместился в инфекционном отделении волковысской райбольницы по ул. Мицкевича 27.
Фото REUTERS/Yves Herman
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В Волковыске на базе инфекционного отделения открыт пункт забора клинического материала на исследование на коронавирус
Минздрав разместил информацию о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на COVID-19. В Гродненской...
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