Источник материала: Новости Волковыска

Минздрав разместил информацию о пунктах забора клинического материала для лабораторного исследования на COVID-19.

В Гродненской области таких пунктов всего 19. Один из них с круглосуточным режимом работы разместился в инфекционном отделении волковысской райбольницы по ул. Мицкевича 27.

Фото REUTERS/Yves Herman