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Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

04.03.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Торнадо на юге США унесли жизни 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 150 пострадавших доставлено в больницы. Многие жители города Нэшвилл, который сильнее всего пострадал от разгула стихии, числятся пропавшими без вести.

Непогода обрушилась на штат Теннэсси ночью, и многие жители просто не успели укрыться в убежищах. Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и столбы, сносил целые дома. Из-за повреждений на линиях электропередач без электричества остались 73 тысячи семей.

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

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Новости США. Торнадо на юге США унесли жизни 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 150 пострадавших доставлено в больницы. Многие жители...
 
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