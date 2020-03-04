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Спасение утопающих - дело рук юных активистов Дзержинского района

04.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

21 февраля в бассейне «Блакітны» прошло открытое первенство Дзержинского района по спасанию на водах и плаванию способом брасс.

Организаторами соревнования выступили Дзержинский РОЧС и отдел образования спорта и туризма Дзержинского районного исполнительного комитета. В заплывах приняли участие учащиеся учреждений образования Дзержинского района. Первенство условно разделили на два самостоятельных этапа: спасание на водах и соревнования по плаванию способом брасс (дистанция 50 м).

Несколько организационных моментов – и соревнования начались.

Манекен плавно погрузился на дно бассейна. Инсценировка полностью отражает возможную реальную ситуацию. Задача – оперативно и грамотно оказать помощь утопающему.

И вот первый участник турнира близится к заветной цели, но, оказалось, спасение утопающих – дело непростое. Для того чтобы оказать помощь пострадавшему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно применять приемы спасения, освобождения от захватов и буксировки пострадавшего. Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности. Тем не менее, несмотря на всю сложность задания, учащиеся с ним справились уверенно и хорошо. Впереди участников турнира ждал второй этап соревнований — заплыв на дистанцию 50 метров. Юные пловцы показали владение техникой плавания и хорошую скорость.

Победители соревнований были определены в двух номинациях: «Спасание на водах» и «Соревнования по плаванию способом брасс». Победители в данных номинациях будут представлять Дзержинский район на областных соревнованиях, а пока еще есть время для тренировок.






 
 
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21 февраля в бассейне «Блакітны» прошло открытое первенство Дзержинского района по спасанию на водах и плаванию способом брасс.
 
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