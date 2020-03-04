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Курсы валют и криптовалют на сегодня

04.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро открыл торги 4 марта ростом до максимума за 537 дней. Биткойн +52.01

Курс доллара упал на 0,0049 BYN до 2,2305 BYN/USD. Это всего на 0,9 копейки меньше исторического максимума — 2,2391 BYN/USD, которым закончились последние февральские торги.

Курс евро поднялся на 0,0023 BYN до 2,4890 BYN/EUR. Для европейской валюты это максимальное значение за 537 дней. Последний раз ещё выше стоимость евро поднималась по итогам биржевых торгов 14 сентября 2018 года (2,4996 BYN/EUR).

За последние девять торгов с учётом текущих курс евро подскочил вверх уже на 11(!) копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0166 BYN до 3,3840 BYN/100 RUB. Рубль дорожает третий день подряд, но пока не восстановился после пятничного обвала до минимума за 78 дней.

Bitcoin − 8834.12$ (+52.01);

Bitcоin Cash/ВСС – 329.19$ (+1.36);

Litecoin − 60.96$ (+0.53);

Еthеreum − 226.96$ (-0.2);

ZCаsh − 51.25$ (+0.07);

DigitalCash − 89.45$ (+0.91);

Monero − 68.32$ (+0.68)


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро открыл торги 4 марта ростом до максимума за 537 дней. Биткойн +52.01
 
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