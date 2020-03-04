В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки

Сообщение о резком запахе в доме по улице 1-я Пролетарская поступило 2 марта в 17.25.

«Попав внутрь квартиры, в которой никого не было, спасатели обнаружили вещество коричневого цвета, разлитое на полу, подоконнике и стенах. Сотрудники МЧС с помощью специальных приборов произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ, но они результатов не дали. После этого они обработали помещения квартиры раствором кальцинированной соды», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.