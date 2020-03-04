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В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки

04.03.2020 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки
Фото из открытых источников

Сообщение о резком запахе в доме по улице 1-я Пролетарская поступило 2 марта в 17.25.

«Попав внутрь квартиры, в которой никого не было, спасатели обнаружили вещество коричневого цвета, разлитое на полу, подоконнике и стенах. Сотрудники МЧС с помощью специальных приборов произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ, но они результатов не дали. После этого они обработали помещения квартиры раствором кальцинированной соды», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Пострадавших нет. Специалисты устанавливают вещество и обстоятельства произошедшего.  

В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки
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Теги: Минск
 
 
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Причина эвакуации – обнаруженное в одной из квартир дома неизвестное вещество.
 
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