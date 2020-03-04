МАРТ требует от торговых сетей увеличить долю белорусских продуктов до 85%

Кроме того, торговым сетям предлагается выкладывать отечественные товары в визуально и физически доступных местах, специально отмечать их, а также не превышать предельные максимальные торговые надбавки на социально значимые товары.





В частности, надбавка на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, не должна быть выше 20%, на творог жирностью до 6% — не выше 15%. В целом производителям и поставщикам МАРТ рекомендует повышать цены на величину, не превышающую базовую инфляцию, которая в 2020 году не должна оказаться больше 4%.





Особое внимание в министерстве планируют уделить торговым предприятиям низких цен, которых принято называть "жесткими дискаунтерами". Как подчеркнул глава МАРТ Владимир Колтович 26 февраля, министерство не выступает в принципе против подобных магазинов, но в них фиксируются нарушения ассортиментного перечня, против чего будут приниматься специальные меры.





В настоящее время доля крупных торговых сетей в товарообороте страны составляет 52%, а в продовольственном товарообороте — 72%.





При этом в торговых сетях, которые занимают доминирующее положение на рынке, доля отечественных товаров составляет всего 60,9% (по продовольственным сетям — 73,2% при норме 80%, а по непродовольственным — всего 24%).









МАРТ собирается исправить ситуацию, для чего предполагается установить ответственность за подобные нарушения. Не исключено также восстановление выдачи предприятиям розничной торговли специальных лицензий, которые будут получать только магазины с долей отечественных товаров в пределах установленного законодательством уровня.





Кроме того, как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, в 2020 году может быть принята Программа развития конкуренции в Беларуси. В соответствие с ней предполагается начать рассчитывать индекс развития конкуренции в Беларуси.