Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран, Всемирный банк предоставляет доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи для преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания.

Как сообщает пресс-служба ВБ, с помощью нового ускоренного пакета мер группа Всемирного банка поможет развивающимся странам укрепить системы здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпидемиологический надзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения, а также усилить работу с частным сектором для смягчения влияния на экономику.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением COVID-19», - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, «Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую помощь на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи для реагирования на кризис».