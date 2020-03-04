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Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов неотложной помощи на борьбу с коронавирусом
04.03.2020 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран, Всемирный банк предоставляет доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи для преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания.
Как сообщает пресс-служба ВБ, с помощью нового ускоренного пакета мер группа Всемирного банка поможет развивающимся странам укрепить системы здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпидемиологический надзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения, а также усилить работу с частным сектором для смягчения влияния на экономику.
«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в борьбе с распространением COVID-19», - сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, «Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую помощь на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи для реагирования на кризис».
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Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран, Всемирный банк предоставляет доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи для...
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