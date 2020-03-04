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«Обращаются после батутов». Травматолог - о небезопасных ЗОЖ-увлечениях белорусов

04.03.2020 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач-травматолог, нейрохирург центра спинальной травмы, кандидат медицинских наук Зинаида Егорова уверена: любительский спорт и физическая активность полезны для здоровья. Но ее опыт работы в РНПЦ травматологии и ортопедии показывает: люди часто забывают, что обычный поход в зал тоже может обернуться травмой. GO.TUT.BY узнал, из-за каких ЗОЖ-увлечений белорусы чаще всего попадают к травматологу.

Зинаида Егорова. Фото: ortoped.by

— Занимаясь шахматами или играя в компьютерные игры, получить травму сложно, но тоже можно: например, человек надел очки виртуальной реальности, потерял координацию, упал и ударился.

В моей практике были случаи, когда приходилось лечить экстремалов — после скалолазания, парапланеризма, прыжков с парашютом или веревкой. Безусловно, есть виды спорта, где риск получить травму более высок, но чаще всего ушибы или переломы связаны с тем, что люди не соблюдают технику безопасности, не слушают инструкторов и думают, что «это» их не коснется.

Казалось бы, безобидные батутные арены. К травматологу после их посещения тоже обращаются пациенты — и среди них много детей. Из-за вертикальной нагрузки на позвоночник во время прыжков можно получить травмы разной степени тяжести. Тут работают законы физики: человек прыгает вверх, у него есть определенная масса и рост, в зависимости от этих показателей он будет с определенной скоростью падать вниз, соприкасаясь не со стационарным, а с пластичным объектом — это будет давать нагрузку на спину. И если у взрослого человека полноценно сформирована костная ткань, то у ребенка есть физиологические возрастные особенности ее формирования. Хотя травмироваться ребенок может не только прыгая, но и увлеченно играя без присмотра: например, кувыркаясь или бегая по краю батута. Если вы выбираете такой отдых, попросите в батутной арене провести для вас инструктаж. И если вы пришли с ребенком — постоянно находитесь рядом.

Внимательными следует быть в картинг-центрах. Карты, на которых вы будете кататься, бывают с разными видами кресел — высокими и низкими, но защиту выдают всем, кто желает покататься. Кому-то это может показаться неудобным, и ей могут пренебречь. Помните: на трассе может произойти что угодно: если в вас врежется сзади карт на приличной скорости, вы можете прогнуться и повредить спину.

Как не получить травму в тренажерном зале

После неудачных походов в тренажерный зал к травматологам тоже обращаются. Самая распространенная причина — неподготовленные люди сразу хотят получить результат, занимаются по видео из интернета без инструктора, потому что экономят. Травмы могут быть и из-за недостаточно развитой мышечной массы, и из-за неверно выполняемых упражнений (самостоятельно определить правильность техники зачастую сложно).

Повредить в зале можно абсолютно все: можно упасть на беговой дорожке, дать сильную нагрузку на велосипеде или надорвать спину, поднимая штангу. Часто бывает, что молодые девушки уже через 2−3 занятия берут штангу 18 кг, но без определенной подготовки к этой штанге им даже подходить нельзя. Когда смотрите видео, где девушка атлетического телосложения делает приседы или выпады со штангой — не забывайте, что она подготовлена и на ней пояс штангиста или корсет.

Еще важно помнить, что в залах не зря есть должность дежурного тренера: человека, который смотрит за происходящим. Если он делает вам замечание по технике — прислушивайтесь и реагируйте с благодарностью.

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