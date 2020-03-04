В Слуцке снова покажут постановку «Пiнская шляхта»

Источник материала: Слуцк Город





Спектакль, который «зашёл» так, что его покажут в Слуцке в третий раз. Комедийная постановка Олега Пинчука «Пiнская шляхта» по пьесе белорусского драматурга Викентия Дунина-Марцинкевича.

Выступление Театра имени Владислава Голубка Слуцкого ГДК состоится 12 марта, начало - в 18:00. Стоимость билетов составит всего 5 рублей, и на момент публикации в зале ещё остались свободные места.

Телефон для справок: 5-73-26.



Slutsk-Gorod.by