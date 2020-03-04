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В Слуцке снова покажут постановку «Пiнская шляхта»

04.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке снова покажут постановку «Пiнская шляхта»

Спектакль, который «зашёл» так, что его покажут в Слуцке в третий раз. Комедийная постановка Олега Пинчука «Пiнская шляхта» по пьесе белорусского драматурга Викентия Дунина-Марцинкевича.

Выступление Театра имени Владислава Голубка Слуцкого ГДК состоится 12 марта, начало - в 18:00. Стоимость билетов составит всего 5 рублей, и на момент публикации в зале ещё остались свободные места.

Телефон для справок: 5-73-26.


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Спектакль, который «зашёл» так, что его покажут в Слуцке в третий раз. Комедийная постановка Олега Пинчука «Пiнская шляхта» по пьесе белорусского драматурга...
 
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