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Шведка Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах, белоруска даже не в топ-20

04.03.2020 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Хёгберг (0+0) не допустила ни одного промаха и на 28 секунд опередила немку Штефани Шерер (0+0). Третьей стала норвежка Осне Скреде (0+0).

Что касается белорусской команды, то она была представлена лишь натурализованной перед сезоном россиянкой Аделиной Сабитовой, для которой гонка не сложилась. Сабитова очень много проиграла на лыжне и добавила в этому 2 (1+1) штрафных круга. Как итог — 27-е место с отставанием в 2 минуты и 19 секунд.

В четверг в Раубичах снова пройдет женский спринт.

 
 
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Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
 
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