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Шведка Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах, белоруска даже не в топ-20
Источник материала: Tut.by
Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Хёгберг (0+0) не допустила ни одного промаха и на 28 секунд опередила немку Штефани Шерер (0+0). Третьей стала норвежка Осне Скреде (0+0).
Что касается белорусской команды, то она была представлена лишь натурализованной перед сезоном россиянкой Аделиной Сабитовой, для которой гонка не сложилась. Сабитова очень много проиграла на лыжне и добавила в этому 2 (1+1) штрафных круга. Как итог — 27-е место с отставанием в 2 минуты и 19 секунд.
В четверг в Раубичах снова пройдет женский спринт.
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Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
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