Предупредить гибель на воде. Слуцкий ОСВОД в числе лучших

Источник материала: Слуцк Город

26 февраля в Минске состоялся пленум Минской областной организации ОСВОД, в котором приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД, начальники спасательных станций и спасательных постов области.

Заслушав и обсудив доклад председателя Минской областной организации ОСВОД Патрикеева С.А.«О работе областнойорганизации за 2019 и задачах на 2020 год», на пленуме было отмечено, что областная организация, районные, городская г. Жодино, первичные организации, юридические лица члены ОСВОД свою деятельность направляли на решение государственно-значимых задач ОСВОД.

В Минской области жизнь людей на водах области в настоящее время охраняют 7 спасательных станций и 28 спасательных постов.

В последние годы количество несчастных случаев на воде уменьшается, однако, несмотря на предпринимаемые ОСВОД и другими заинтересованными органами меры, остается высоким и возрастает с наступлением купального сезона. Ежегодно вода забирает жизни многих людей.

По оперативным данным ОСВОД, в 2019 году в Республике Беларусь от утопления погибло 362 человека, из них 24 несовершеннолетних. Спасено 329 человек, из них 117 несовершеннолетних. В Минской области от утопления погибло 57 человек, 2 из них несовершеннолетние. По данным государственной статистики, в 2019 году в результате утопления погибло 3 человека в Слуцком районе.

Анализ гибели людей на водах свидетельствует, что основными причинами гибели людей в летнее время является: купание в неустановленных и необорудованных местах, купание и ловля рыбы в состоянии алкогольного опьянения, оставление взрослыми, детей без присмотра. В зимний период чаще всего от утопления люди гибнут при играх и катании на льду, зимней (подледной) рыбалке, переходах водоемов по льду.





На фото: председатель Слуцкой районной организации ОСВОД Олег Рудницкий

Слуцкая районная организация ОСВОД, деятельность которой направлена на профилактику несчастных случаев и недопущения гибели людей на водах Слуцкого района признана одной из лучших в Минской области. По итогам работы за 2019 год организация, под руководством Рудницкого Олега Владимировича, Слуцк занял 2-е место в областном соревновании 2019 года. А Слуцкий спасательный пост одержал победу в областном смотре-конкурсе на лучший спасательный пост Минской области 2019 года, с вручением диплома Президиума Минского областного совета ОСВОД и переходящего вымпела.

За активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водах в 2019 году, пропаганду целей и задач общества ОСВОД Почетными грамотами Президиума Белорусского республиканского ОСВОД и Президиума Минской областной организации ОСВОД награждены преподаватели физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» Сосновская Елена Леонидовна, УО «Слуцкий государственный колледж» Кохан Сергей Георгиевич, ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка» Василевский Анатолий Владимирович.



Председатель Слуцкой районной организации ОСВОД

Олег Рудницкий