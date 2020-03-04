|
Предупредить гибель на воде. Слуцкий ОСВОД в числе лучших
04.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
26 февраля в Минске состоялся пленум Минской областной организации ОСВОД, в котором приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД, начальники спасательных станций и спасательных постов области.
Заслушав и обсудив доклад председателя Минской областной организации ОСВОД Патрикеева С.А.«О работе областнойорганизации за 2019 и задачах на 2020 год», на пленуме было отмечено, что областная организация, районные, городская г. Жодино, первичные организации, юридические лица члены ОСВОД свою деятельность направляли на решение государственно-значимых задач ОСВОД.
В последние годы количество несчастных случаев на воде уменьшается, однако, несмотря на предпринимаемые ОСВОД и другими заинтересованными органами меры, остается высоким и возрастает с наступлением купального сезона. Ежегодно вода забирает жизни многих людей.
По оперативным данным ОСВОД, в 2019 году в Республике Беларусь от утопления погибло 362 человека, из них 24 несовершеннолетних. Спасено 329 человек, из них 117 несовершеннолетних. В Минской области от утопления погибло 57 человек, 2 из них несовершеннолетние. По данным государственной статистики, в 2019 году в результате утопления погибло 3 человека в Слуцком районе.
Слуцкая районная организация ОСВОД, деятельность которой направлена на профилактику несчастных случаев и недопущения гибели людей на водах Слуцкого района признана одной из лучших в Минской области. По итогам работы за 2019 год организация, под руководством Рудницкого Олега Владимировича, Слуцк занял 2-е место в областном соревновании 2019 года. А Слуцкий спасательный пост одержал победу в областном смотре-конкурсе на лучший спасательный пост Минской области 2019 года, с вручением диплома Президиума Минского областного совета ОСВОД и переходящего вымпела.
За активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водах в 2019 году, пропаганду целей и задач общества ОСВОД Почетными грамотами Президиума Белорусского республиканского ОСВОД и Президиума Минской областной организации ОСВОД награждены преподаватели физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» Сосновская Елена Леонидовна, УО «Слуцкий государственный колледж» Кохан Сергей Георгиевич, ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка» Василевский Анатолий Владимирович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 февраля в Минске состоялся пленум Минской областной организации ОСВОД, в котором приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)