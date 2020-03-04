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Снимать наличные становится все дороже. Как банки пересмотрели комиссии за обналичку

04.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В конце февраля и в начале марта многие банки пересмотрели комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Так, например, в Альфа-Банке теперь будет высчитываться минимум 2 рубля за снятие наличных в банкоматах-партнерах, а ВТБ Банке при обналичивании средств не в своих устройствах комиссия — минимум 5 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, как изменились комиссии за снятие денег с личных карт.

 

Снимать наличные становится все дороже. Как банки пересмотрели комиссии за обналичку
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 

При снятии с личных расчетных карт в банкоматах и кассах своих банков комиссия не удерживается. А вот как быть, если деньги нужно снять в «чужом» банкомате.

В этом году главные изменения такие:

Альфа-Банк — теперь для карт, выпущенных после 8 августа 2019 года, при снятии в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно. Раньше в банкоматах-партнерах можно было снять деньги без комиссии.

Дабрабыт — в банкоматах других банков — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты). Было без минимума для карт в бел. рублях;

Банк ВТБ — в других банкоматах комиссия 3%, мин. 5 BYN. Было минимум 4 BYN.

Цептер Банк — по карте Visa Gold такие же комиссии, как и по остальным картам. Было — без комиссии во всех банкоматах РБ.

БНБ Банк — в банкоматах банков Банковского процессингового центра комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN. Увеличились минимумы — было 1,5%, мин. 1.50 BYN и 2,5%, мин. 2.50 BYN соответственно.

 

Название банка Комиссия за снятие в банкоматах и кассах других банков Банки-партнеры
Альфа-Банк Для карт, выпущенных по 07.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах не взимается. В банкоматах банков не партнеров (а также в кассах не Альфа-Банка) — 3%., мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Для карт, выпущенных с 08.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно.

Комиссия в других банкоматах (и кассах не Альфа-Банка) — 3%. мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).

Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.

 Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк.
Банк БелВЭБ В банкоматах-партнерах и в кассе по паспорту — без комиссии. В других банках — 3%, мин. 7 BYN. Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
Банк Дабрабыт По картам классического и премиального пакета в банкоматах других банков в том числе и партнеров — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты).

По карте «Матуля», например, другие условия. Без комиссии в устройствах банка, и банков-партнеров. Снятие бел. рублей и валюты в других банкоматах бесплатно в пределах лимита 200 BYN в месяц, свыше лимита — такая же комиссия, которая указана выше.

 Альфа-банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, и Статусбанк (для карты «Матуля»)
Банк Решение При снятии в банкоматах банков-партнеров — 2,5%, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях), и 3% (для карт в валюте).

При снятии в банкоматах других банков — 3%, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в валюте).

 Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Paritetbank, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк.
Белагропромбанк В банках-партнерах и на почте — без комиссии. В банкоматах других банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB. Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
Беларусбанк В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В банкоматах других банков — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.

При снятии в кассах других банков — 3%, мин. 6,5 BYN, если в валюте, то мин. 6 USD/EUR, если в рос. рублях, то мин. 230 RUB.

 БПС-Сбербанк и Белагропромбанк.
Белгазпромбанк В банкоматах-партнерах — без комиссии. На почте -1,5% от суммы.

В кассах банка возможна комиссия 1 BYN в зависимости от вида карточки.

В устройствах других банков в зависимости от карты:

Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Mastercard World -3,5%; Mastercard Gold / Visa Gold — 3%, Visa Platinum — 2%. Минимум везде -1 BYN.

 Акционерное общество Газпромбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк.
Банк ВТБ В банкоматах-партнерах — без комиссии.

В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB.

 Банки группы ВТБ странах СНГ и Грузии.
Идея Банк В банкоматах банков-партнеров — 1%, в банкоматах других банков — 2,5% мин. 3 BYN.

По карте «Новое Золото» в любых банкоматах — без комиссии.

 Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк.
МТБанк В банкоматах-партнерах и на почте — без комиссии. В остальных банкоматах — 2,5%, мин.4 BYN. Белгазпромбанк и Белинвестбанк.
Paritetbank В банкоматах, кроме Paritetbank, — 3%, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB. Для расчетных карт — нет.
Приорбанк Если снимать в бел. рублях по картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» до 200 BYN в месяц, по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN и в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN — без комиссии.

При снятии больше указанных сумм — 3%, мин. 5 BYN.

Снимать в ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN, 2%, мин. 7 BYN и 1%, мин. 7 BYN соответственно.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте).

 Для расчетных карт — нет.
РРБ-Банк В банкоматах и кассах, кроме РРБ-Банка, — 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах). Для расчетных карт — нет.
Технобанк В банках-партнерах — без комиссии.

В других — 2,5%, мин. 2 BYN (карта в бел. рублях) и мин. 6 BYN (карта в валюте).

 Банк БелВЭБ, Альфа-Банк (только по операциям в банкоматах); БСБ Банк (только по операциям в банкоматах), Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк.
Франсабанк На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB. Для личных — нет.
Цептер Банк В банкоматах, кроме Цептер Банка, — 2.5%, мин. 4 BYN. Для личных — нет.
Белорусский народный банк В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных банкоматах — 2,5%, мин. 3 BYN. Банки БПЦ: БТА Банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Paritetbank, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк.
Белинвестбанк В банках-партнерах — без комиссии. В других банкоматах — 2,5%, мин. 2 BYN. Беларусбанк и Белагропромбанк; для карт Visa или Mastercard — МТБанк.
БСБ Банк В банках-партнерах — без комиссии. В иных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте). Идея Банк, Бел ВЭБ, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Технобанк, Альфа-Банк.
БТА Банк В банкоматах банков, входящих в БПЦ, комиссия — 1.5%, мин. 3 BYN, в остальных банках — 2% от суммы, мин. 3 BYN. Банки БПЦ: Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Франсабанк, БНБ-Банк, Белагропромбанк, Трастбанк.
БПС-Сбербанк В банкоматах-партнерах — без комиссии, в других — 4%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях).

По счетам в бел. рублях, если операция проводится в ин. валюте, комиссия увеличивается на 1,5%.

 Беларусбанк, банки группы Сбербанка России, кроме Сбербанка России (Украина), там комиссия — 50 гривен.
Статусбанк В кассах банка — без комиссии, в банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, мин. 2 BYN. В иных банкоматах — 3% от суммы, мин. 3 BYN.

Со Статускарты можно также снимать без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и Белагропромбанка.

 Белгазпромбанк и Белагропромбанк.


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Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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