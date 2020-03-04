Снимать наличные становится все дороже. Как банки пересмотрели комиссии за обналичку

В конце февраля и в начале марта многие банки пересмотрели комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах. Так, например, в Альфа-Банке теперь будет высчитываться минимум 2 рубля за снятие наличных в банкоматах-партнерах, а ВТБ Банке при обналичивании средств не в своих устройствах комиссия — минимум 5 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, как изменились комиссии за снятие денег с личных карт.
При снятии с личных расчетных карт в банкоматах и кассах своих банков комиссия не удерживается. А вот как быть, если деньги нужно снять в «чужом» банкомате.
В этом году главные изменения такие:
Альфа-Банк — теперь для карт, выпущенных после 8 августа 2019 года, при снятии в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно. Раньше в банкоматах-партнерах можно было снять деньги без комиссии.
Дабрабыт — в банкоматах других банков — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты). Было без минимума для карт в бел. рублях;
Банк ВТБ — в других банкоматах комиссия 3%, мин. 5 BYN. Было минимум 4 BYN.
Цептер Банк — по карте Visa Gold такие же комиссии, как и по остальным картам. Было — без комиссии во всех банкоматах РБ.
БНБ Банк — в банкоматах банков Банковского процессингового центра комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных — 2,5%, мин. 3 BYN. Увеличились минимумы — было 1,5%, мин. 1.50 BYN и 2,5%, мин. 2.50 BYN соответственно.
Название банка
Комиссия за снятие в банкоматах и кассах других банков
Банки-партнеры
Альфа-Банк
Для карт, выпущенных по 07.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах не взимается. В банкоматах банков не партнеров (а также в кассах не Альфа-Банка) — 3%., мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).
Для карт, выпущенных с 08.08.19 (включительно), комиссия в банкоматах-партнерах — 1%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях), 4 BYN и 4,5 BYN для карт в долларах и евро соответственно.
Комиссия в других банкоматах (и кассах не Альфа-Банка) — 3%. мин. — 3 BYN (для счета в бел. рублях), 7 BYN (для карт в долларах) и 7,5 BYN (в евро).
Если подключен набор привилегий или пакет решений, то условия нужно уточнять по конкретной карте.
Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк.
Банк БелВЭБ
В банкоматах-партнерах и в кассе по паспорту — без комиссии. В других банках — 3%, мин. 7 BYN.
Альфа-Банк, Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
Банк Дабрабыт
По картам классического и премиального пакета в банкоматах других банков в том числе и партнеров — 2% от суммы, мин. 4 BYN (при снятии бел. рублей), и 2% от суммы + 6 BYN (при снятии валюты).
По карте «Матуля», например, другие условия. Без комиссии в устройствах банка, и банков-партнеров. Снятие бел. рублей и валюты в других банкоматах бесплатно в пределах лимита 200 BYN в месяц, свыше лимита — такая же комиссия, которая указана выше.
Альфа-банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, и Статусбанк (для карты «Матуля»)
Банк Решение
При снятии в банкоматах банков-партнеров — 2,5%, мин.2 BYN (для карт в бел. рублях), и 3% (для карт в валюте).
При снятии в банкоматах других банков — 3%, мин. 2,5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3,5% (для карт в валюте).
В банках-партнерах и на почте — без комиссии. В банкоматах других банков — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
Беларусбанк
В банкоматах-партнерах — без комиссии.
В банкоматах других банков — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.
При снятии в кассах других банков — 3%, мин. 6,5 BYN, если в валюте, то мин. 6 USD/EUR, если в рос. рублях, то мин. 230 RUB.
БПС-Сбербанк и Белагропромбанк.
Белгазпромбанк
В банкоматах-партнерах — без комиссии. На почте -1,5% от суммы.
В кассах банка возможна комиссия 1 BYN в зависимости от вида карточки.
В устройствах других банков в зависимости от карты:
Visa Electron / Mastercard Standard / Visa Classic / Mastercard World -3,5%; Mastercard Gold / Visa Gold — 3%, Visa Platinum — 2%. Минимум везде -1 BYN.
Акционерное общество Газпромбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанк.
Банк ВТБ
В банкоматах-партнерах — без комиссии.
В других — 3%, мин. 5 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB.
Банки группы ВТБ странах СНГ и Грузии.
Идея Банк
В банкоматах банков-партнеров — 1%, в банкоматах других банков — 2,5% мин. 3 BYN.
По карте «Новое Золото» в любых банкоматах — без комиссии.
Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк и БСБ Банк.
МТБанк
В банкоматах-партнерах и на почте — без комиссии. В остальных банкоматах — 2,5%, мин.4 BYN.
Белгазпромбанк и Белинвестбанк.
Paritetbank
В банкоматах, кроме Paritetbank, — 3%, мин. 4 BYN, 3USD/EUR или 200 RUB.
Для расчетных карт — нет.
Приорбанк
Если снимать в бел. рублях по картам без пакета услуг и в пакете «Стандартный» до 200 BYN в месяц, по картам в пакете услуг «Классический» до 2000 BYN и в пакете услуг «Золотой» до 5000 BYN — без комиссии.
При снятии больше указанных сумм — 3%, мин. 5 BYN.
Снимать в ин. валюте — 3%, мин. 7 BYN, 2%, мин. 7 BYN и 1%, мин. 7 BYN соответственно.
По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, мин. 5 BYN (для карт в бел. рублях) и 3%, мин. 7 BYN (для карт в ин. валюте).
Для расчетных карт — нет.
РРБ-Банк
В банкоматах и кассах, кроме РРБ-Банка, — 2% (если карта в бел. рублях) и 2%, мин. 3 BYN (если карта в долларах).
Для расчетных карт — нет.
Технобанк
В банках-партнерах — без комиссии.
В других — 2,5%, мин. 2 BYN (карта в бел. рублях) и мин. 6 BYN (карта в валюте).
Банк БелВЭБ, Альфа-Банк (только по операциям в банкоматах); БСБ Банк (только по операциям в банкоматах), Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк.
Франсабанк
На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия, мин. 4 BYN / 3 USD / 2 EUR / 150 RUB.
Для личных — нет.
Цептер Банк
В банкоматах, кроме Цептер Банка, — 2.5%, мин. 4 BYN.
Для личных — нет.
Белорусский народный банк
В банкоматах банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, комиссия — 1,5%, мин. 3 BYN. В остальных банкоматах — 2,5%, мин. 3 BYN.