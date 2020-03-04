Могут и засудить. Как обращаются с учителями в разных странах

Источник материала: Аргументы и факты

В Азии к профессии педагога относятся трепетно, потому что большое влияние на это оказывают история и культура (традиционное уважение к старшим как носителям знаний и опыта), а также важность качественного образования из-за огромной конкуренции за рабочие места.

Считается, что есть прямая зависимость между статусом учителя и результативностью учащихся. Чем выше статус, тем лучше учатся и больше знают дети. А выше он в тех странах, где профессия учителя хорошо оплачивается, на преподавательских должностях действует большая конкуренция, а к учащимся педагогических заведений образования выдвигают высокие требования.

США

В Штатах средняя зарплата школьного учителя составляет $4-5 тыс. в месяц. Про надбавки американские учителя и не слышали: здесь не считается, что бонусы к зарплате могут повлиять на качество их работы. США - страна судебных исков, поэтому профсоюз учителей страхует своих членов на случай подобных разбирательств на сумму $1 млн. А получить повестку в суд американскому учителю проще простого: если ученики не полюбили своего учителя, то будут расставлять ему всяческие «ловушки», чтобы поймать педагога и обвинить его, например, в сексуальных домогательствах или расизме. Тот же профсоюз обеспечивает учителю отчисления на пенсионный счет, а медицинская страховка, предоставляемая учителю, покрывает 70% его затрат на медуслуги.

В обязанности американского учителя входят не только проверка домашних заданий и подготовка к урокам, но и общение с родителями через сайт школы или по электронной почте. При этом нагрузка на учителя составляет 40 часов в неделю.

«Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя Подробнее

ИЗРАИЛЬ

Заработная плата учителя в Израиле по местным меркам невелика: в месяц тамошние педагоги получают 6,5-10 тыс. шекелей ($1890-2900), что меньше оклада их европейских коллег на 37%. Контроль за работой школьных учителей в Израиле практически отсутствует. Учителю не нужно выполнять ежедневные планы, а качество его работы оценивается только в конце года, по выборочной системе министерской контрольной. Авторитет школьного педагога в Израиле не является непререкаемым: по результатам исследования некоммерческого фонда The Varkey Foundation, среди развитых государств Израиль стал страной, где учитель пользуется наименьшим уважением. Ученики могут хамить педагогу, спать на уроках, мусорить в классах и полностью игнорировать его замечания.

АНГЛИЯ

Школьный учитель в Великобритании получает 2000-2500 фунтов стерлинго ($2580-3200) в в месяц. Нагрузка на английского учителя составляет 1256 часов в год.

Настоящий бич британских педагогов - бумажная волокита: учителя обязаны иметь план работы на день, представлять директору отчет об оценках учеников и даже делать отчеты для родителей! Но самое интересное - то, что учителям Британии, которые должны заниматься воспитанием детей в течение всего времени общения, разрешено применять надлежащие эффективные меры наказания в случае плохого поведения учеников.