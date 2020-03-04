Болгарский футболист не забил в пустые ворота с полуметра

Источник материала: Tut.by

Матч Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА-1948» ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с полуметра.

Che @Ferlavecchia , este no puede faltar a fin de año en la seccion de goles errados. Lokomotiv Plovdiv contra CSKA 1948 en la Copa de Bulgaria

pic.twitter.com/nJokFrylo3 — Fußballtrotters (@futboltrotters) March 4, 2020

Сначала футболист попал в штангу, мяч отскочил к его партнеру по команде, который отдал пас, но даже с полуметра без сопротивления голкипера игрок умудрился пробить в перекладину.

Впрочем, «Локомотив» все равно выиграл со счетом 2:0.