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Болгарский футболист не забил в пустые ворота с полуметра

04.03.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА-1948» ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с полуметра.

Сначала футболист попал в штангу, мяч отскочил к его партнеру по команде, который отдал пас, но даже с полуметра без сопротивления голкипера игрок умудрился пробить в перекладину.

Впрочем, «Локомотив» все равно выиграл со счетом 2:0.

 
 
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Матч Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА-1948» ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с полуметра.
 
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