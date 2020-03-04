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Болгарский футболист не забил в пустые ворота с полуметра
Источник материала: Tut.by
Матч Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА-1948» ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с полуметра.
Сначала футболист попал в штангу, мяч отскочил к его партнеру по команде, который отдал пас, но даже с полуметра без сопротивления голкипера игрок умудрился пробить в перекладину.
Впрочем, «Локомотив» все равно выиграл со счетом 2:0.
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Матч Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА-1948» ознаменовался уникальным промахом футболиста хозяев с полуметра.
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