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«Сдал с 28-го раза». Истории людей, которые потратили годы, чтобы получить права

04.03.2020 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У вас есть права и машина? Если да, наверняка вы тоже прошли через все это. Автошкола, экзамены в ГАИ, площадка, город, педали, которые очень боишься перепутать… брррр! Получение прав может очень сильно вымотать как эмоционально, так и физически. Сегодня мы пригласили в студию людей, которым удалось получить права далеко не с первого раза. И даже не с десятого. Мы поговорили о мандраже, инспекторах ГАИ и ДТП, в которые некоторые уже успели попасть.

 
 
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