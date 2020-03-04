«Сдал с 28-го раза». Истории людей, которые потратили годы, чтобы получить права

Источник материала: Tut.by

У вас есть права и машина? Если да, наверняка вы тоже прошли через все это. Автошкола, экзамены в ГАИ, площадка, город, педали, которые очень боишься перепутать… брррр! Получение прав может очень сильно вымотать как эмоционально, так и физически. Сегодня мы пригласили в студию людей, которым удалось получить права далеко не с первого раза. И даже не с десятого. Мы поговорили о мандраже, инспекторах ГАИ и ДТП, в которые некоторые уже успели попасть.