Белорусский рубль девальвировался к евро до нового рекорда

Значение корзины валют за первые три дня торгов текущей недели увеличилось уже на 0,68%, а по итогам февраля было +1,68%.





Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,2311 BYN/USD. С начала недели доллар опустился на 0,0080 BYN.





Кус евро поднялся на 0,0031 BYN до 2,4898 BYN/EUR. Это максимальное значение за 537 дней. До максимума за полтора года не хватило чуть больше недели.





Европейская валюта сегодня подорожала уже девятый раз подряд. За это время её курс подскочил на 0,1111 BYN.





Справка: исторического максимума евро достиг на торгах 11 апреля 2018 года —

2,5580 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0138 BYN до 3,3812 BYN/100 RUB. С начала недели рубль РФ подрожал на 0,0406 BYN, но это не компенсировало его обвальное падение в конце минувшей недели сразу на 0,0619 BYN до минимума за 78 дней.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 37 копеек до 66,0784 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра опустился всего на 20 копеек 73,7369 российских рублей и покинул максимум за 353 дня.