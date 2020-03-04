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Выплачивали зарплаты «в конвертах» и занижали выручку. На руководителей СТО завели уголовное дело
Источник материала: Tut.by
На директора и учредителя минской станции техобслуживания завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом
С 2014 года по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет больше 300 тысяч рублей, отмечают в ведомстве. По его данным, руководство СТО не отражало в бухгалтерском учете значительную часть выручки от услуг по ремонту автомобилей.
«Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы „в конвертах“ работникам своей фирмы, — сообщают в КГК. — За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование».
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На директора и учредителя минской станции техобслуживания завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Работникам этого...
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