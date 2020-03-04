Выплачивали зарплаты «в конвертах» и занижали выручку. На руководителей СТО завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

На директора и учредителя минской станции техобслуживания завели уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля. Работникам этого предприятия также выплачивали зарплату «в конвертах».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 2014 года по январь 2019 года станция технического обслуживания недоплатила в бюджет больше 300 тысяч рублей, отмечают в ведомстве. По его данным, руководство СТО не отражало в бухгалтерском учете значительную часть выручки от услуг по ремонту автомобилей.

«Неучтенную выручку директор и учредитель СТО делили между собой, а также направляли на выплату заработной платы „в конвертах“ работникам своей фирмы, — сообщают в КГК. — За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование».